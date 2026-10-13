Dolar 49,3371 -0,04%
Euro 55,2332 +0,33%
Bist 12.213,97 +0,52%
Altın Gram 6.679,43 +0,48%
EUR/USD 1,1184 +0,21%
Brent Petrol 104,93 -1,61%
--°

Yığılca kırsal yollarında sıcak asfaltla ulaşım rahatlatılıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesi Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi'nde sıcak asfalt serimine başladı; amaç yol güvenliği ve ulaşım konforunu yükseltmek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yığılca kırsal yollarında sıcak asfaltla ulaşım rahatlatılıyor

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışma ile bölgedeki kırsal ulaşımın düzenlenmesi, ulaşım konforu ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

saha çalışmaları ve plan:

Ekipler sahada yol yüzeyinin hazırlanması ve sıcak asfalt serimi için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan işler, mevcut yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine odaklanıyor.

İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin günlük ulaşımında rahatlama ve yol güvenliğinde artış sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YILGIN KÖYÜ DEREİÇİ MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT SERİM...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YILGIN KÖYÜ DEREİÇİ MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÇALIŞMAYLA BÖLGEDE ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor
images

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avl...
images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi