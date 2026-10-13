Yığılca kırsal yollarında sıcak asfaltla ulaşım rahatlatılıyor

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü Dereiçi Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışma ile bölgedeki kırsal ulaşımın düzenlenmesi, ulaşım konforu ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

saha çalışmaları ve plan:

Ekipler sahada yol yüzeyinin hazırlanması ve sıcak asfalt serimi için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan işler, mevcut yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine odaklanıyor.

İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin günlük ulaşımında rahatlama ve yol güvenliğinde artış sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YILGIN KÖYÜ DEREİÇİ MAHALLESİ’NDE SICAK ASFALT SERİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. ÇALIŞMAYLA BÖLGEDE ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.