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Yenişehir'in ulaşım ağı büyükşehir'le güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'de Kızılköy, Aydoğdu ve Çelebi mahallelerinde toplam 5 kilometrelik yolu yenileyerek kırsal ulaşımı ve güvenliğini artırdı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenişehir'in ulaşım ağı büyükşehir'le güçleniyor

Yenişehir’de yol yenileme çalışmaları tamamlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirme programı kapsamında Yenişehir ilçesinde üç mahallede toplam 5 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen kapsamlı planlamanın parçası olarak yürütüldü.

Belediye ekipleri nisan ayı itibarıyla başlatılan ulaşım seferberliğiyle 17 ilçede yoğun bir çalışma temposu benimsedi. Geçen altı aylık dönemde ekipler toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt döşeme işi gerçekleştirdi. Ekim ayında da bu program dahilinde yol yenileme faaliyetleri aralıksız devam etti.

Yenişehir’de hangi yollar yenilendi:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen altyapı çalışmalarında, Yenişehir ilçesinin Kızılköy ile Aydoğdu mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda 3,5 kilometrelik yenileme yapıldı. Ayrıca Çelebi Mahallesi mezarlık yolunda 1,5 kilometre olmak üzere toplam 5 kilometrelik güzergah asfaltlandı. Yenileme çalışmaları, kırsal bölgelerde ulaşım akışını kolaylaştırmayı ve yol güvenliği standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Muhtarların değerlendirmeleri ve etkileri:

Kızılköy Mahallesi Muhtarı Ali Yaşa, yapılan hizmet için Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ederek "Harman dönemi özellikle zor oluyordu. Vatandaşlarımız şu an memnun. Artık daha rahat edeceğiz. Yolumuz çok dardı, iki araba yan yana geldiği zaman çok sıkıntı yaşıyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çelebi Mahallesi Muhtarı Birol Duğan ise mezarlık yolundaki iyileştirmeyi vurgulayarak "Karda çamurda zor gidiyorduk. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla kırsalda ulaşım altyapısı güçlendirilirken, yolların konforu ve güvenlik standartları da artırıldı. Belediye yetkilileri, saha taramalarına dayalı bütüncül planlama sayesinde öncelikli ihtiyaçlara hızlı müdahale edildiğini belirtiyor ve benzer projelerin diğer mahallelerde de süreceğini aktarıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YENİŞEHİR İLÇESİNDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YENİŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ MAHALLEDE TOPLAM 5 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA YOLLARI YENİLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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