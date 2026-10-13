Uludağ sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2,95 milyon TL muhammen bedelle

Uludağ sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi duyuruldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Parkı Sarıalan meydan ve günübirlik ziyaret alanlarında yürütülecek fotoğraf hizmetleri için işletmeci seçileceğini açıkladı. İhale kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ve işin muhammen bedeli 2.946.240 TL olarak belirlendi. Bu tutara yüzde 20 KDV eklenecek.

Başvuru ve teklif süreci:

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini ve gerekli evrakları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00a kadar Nilüfer ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü binasına ulaştırması gerekiyor. Komisyon, teklifleri aynı gün değerlendirecek. Posta yoluyla gönderilen dosyalar için de teslim süresine uyulması şart; gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Katılım koşulları ve teminat:

İhaleye katılacakların başvuru dosyasında 294.624 TL tutarında geçici teminat bulundurması zorunlu. Ayrıca adayların fotoğrafçılık alanında deneyim sahibi olduklarını belgelemeleri isteniyor; fotoğraf çekimi, stüdyo işletmeciliği veya fotoğraf baskısı gibi faaliyetlerden en az birinin bir yıl veya daha uzun süre yürütüldüğünü gösteren resmi belgeler talep ediliyor.

Deneyim, işletme ruhsatlarıyla kanıtlanabilecek. Ruhsat başvuru sahibi adına düzenlenmemişse, noter onaylı kira sözleşmesi ve ilgili kira faturaları sunulması gerekiyor. Ortak girişimlerde deneyim şartı ortaklardan birinin teminiyle yeterli sayılacak.

İhale dokümanı ve istenecek belgeler:

Şartname ve ekleri, başvuru sırasında ibraz edilmek üzere 5.000 TL artı KDV karşılığında satın alınacak. Dokümanlar Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası’nda ücretsiz incelenebiliyor ancak satın alma belgesinin başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.

Adayların kimlik ve imza sirküleri, vergi mükellefiyet bilgileri ile vergi dairesi ve SGK’ya borçlarının bulunmadığını gösteren belgeleri dosyaya eklemeleri isteniyor. Vekâletle başvuru yapılması halinde gerekli vekâletnamelerin de sunulması zorunlu.

Uludağ’daki yoğun ziyaretçi akını dikkate alındığında, Sarıalan bölgesinde sunulacak fotoğraf hizmetleri için yapılacak işletmeci seçiminin hem ziyaretçi deneyimini etkileyebileceği hem de bölge hizmet standartlarına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. İlgilenenlerin başvuru süresine ve doküman şartlarına dikkat etmesi önem taşıyor.

ULUDAĞ MİLLİ PARKI'NDA FOTOĞRAF HİZMETİ SUNMAK İSTEYEN İŞLETMECİLER İÇİN YENİ BİR İHALE İLANI YAYIMLANDI. SARIALAN BÖLGESİNDEKİ MEYDAN VE GÜNÜBİRLİK ZİYARET ALANINI KAPSAYAN İŞ İÇİN YAKLAŞIK 2,95 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ. BAŞVURULAR 28 EKİM'DE SONA ERECEK. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA