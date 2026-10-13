Dolar 49,3371 -0,04%
Euro 55,2332 +0,33%
Bist 12.213,97 +0,52%
Altın Gram 6.679,43 +0,48%
EUR/USD 1,1184 +0,21%
Brent Petrol 104,93 -1,61%
--°

Uludağ sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2,95 milyon TL muhammen bedelle

Uludağ Milli Parkı Sarıalan bölgesinde ziyaretçi fotoğraf hizmeti ihalesi açıldı; muhammen bedel 2.946.240 TL, başvurular 28 Ekim 2026'ya kadar.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uludağ sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi 2,95 milyon TL muhammen bedelle

Uludağ sarıalan'da fotoğraf hizmeti ihalesi duyuruldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Parkı Sarıalan meydan ve günübirlik ziyaret alanlarında yürütülecek fotoğraf hizmetleri için işletmeci seçileceğini açıkladı. İhale kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ve işin muhammen bedeli 2.946.240 TL olarak belirlendi. Bu tutara yüzde 20 KDV eklenecek.

Başvuru ve teklif süreci:

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini ve gerekli evrakları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00a kadar Nilüfer ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü binasına ulaştırması gerekiyor. Komisyon, teklifleri aynı gün değerlendirecek. Posta yoluyla gönderilen dosyalar için de teslim süresine uyulması şart; gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Katılım koşulları ve teminat:

İhaleye katılacakların başvuru dosyasında 294.624 TL tutarında geçici teminat bulundurması zorunlu. Ayrıca adayların fotoğrafçılık alanında deneyim sahibi olduklarını belgelemeleri isteniyor; fotoğraf çekimi, stüdyo işletmeciliği veya fotoğraf baskısı gibi faaliyetlerden en az birinin bir yıl veya daha uzun süre yürütüldüğünü gösteren resmi belgeler talep ediliyor.

Deneyim, işletme ruhsatlarıyla kanıtlanabilecek. Ruhsat başvuru sahibi adına düzenlenmemişse, noter onaylı kira sözleşmesi ve ilgili kira faturaları sunulması gerekiyor. Ortak girişimlerde deneyim şartı ortaklardan birinin teminiyle yeterli sayılacak.

İhale dokümanı ve istenecek belgeler:

Şartname ve ekleri, başvuru sırasında ibraz edilmek üzere 5.000 TL artı KDV karşılığında satın alınacak. Dokümanlar Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası’nda ücretsiz incelenebiliyor ancak satın alma belgesinin başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.

Adayların kimlik ve imza sirküleri, vergi mükellefiyet bilgileri ile vergi dairesi ve SGK’ya borçlarının bulunmadığını gösteren belgeleri dosyaya eklemeleri isteniyor. Vekâletle başvuru yapılması halinde gerekli vekâletnamelerin de sunulması zorunlu.

Uludağ’daki yoğun ziyaretçi akını dikkate alındığında, Sarıalan bölgesinde sunulacak fotoğraf hizmetleri için yapılacak işletmeci seçiminin hem ziyaretçi deneyimini etkileyebileceği hem de bölge hizmet standartlarına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. İlgilenenlerin başvuru süresine ve doküman şartlarına dikkat etmesi önem taşıyor.

ULUDAĞ MİLLİ PARKI&#039;NDA FOTOĞRAF HİZMETİ SUNMAK İSTEYEN İŞLETMECİLER İÇİN YENİ BİR İHALE İLANI...

ULUDAĞ MİLLİ PARKI'NDA FOTOĞRAF HİZMETİ SUNMAK İSTEYEN İŞLETMECİLER İÇİN YENİ BİR İHALE İLANI YAYIMLANDI. SARIALAN BÖLGESİNDEKİ MEYDAN VE GÜNÜBİRLİK ZİYARET ALANINI KAPSAYAN İŞ İÇİN YAKLAŞIK 2,95 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ. BAŞVURULAR 28 EKİM'DE SONA ERECEK. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor
images

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avl...
images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi