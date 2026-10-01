Yunanistan BM dönem başkanlığıyla yapay zeka ve deniz güvenliğini öne çıkarıyor

Yunanistan ekim ayı için yoğun bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi programı açıkladı

Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Ülkenin BM Daimi Temsilcisi ve ekim ayı BMGK Başkanı Aglaia Balta, New York’taki basın toplantısında dönemin ikinci kez başkanlık edilen seçilmiş üyelik döneminin yoğun bir ajandaya sahip olduğunu belirtti. Balta, Yunanistan’ın çalışmalarını BM Şartı, uluslararası hukuk ve Konsey usul kurallarına uygun yürüteceğini ve hedefin Konseyin "etkin ve şeffaf" çalışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

yapay zeka ve deniz güvenliği:

Yunanistan dönem başkanlığı süresince iki üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacak. Balta, bunlardan ilkinin silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar üzerine; ikincisinin ise 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ve "yeni teknolojiler ile uluslararası barış ve güvenliğin korunması" başlığını taşıyacağını söyledi. 29 Ekim oturumunda özellikle deniz güvenliği öne çıkacak ve toplantıya Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlık edecek.

Balta, söz konusu oturumda yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerin deniz güvenliğinin güçlendirilmesinde nasıl kullanılabileceğinin, gelişen tehditlerle mücadelede hangi imkânları sağlayabileceğinin ve bu teknolojilerin uluslararası hukuk ile BM Şartı çerçevesinde nasıl uygulanacağının ele alınacağını aktardı. Balta, yapay zekanın yalnızca riskleriyle değil sunduğu fırsatlarla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve toplantı sonrası belirli bir konuya odaklanan bir "Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklaması" üzerinde çalışma olasılığını gündeme getirdi.

çocuklar, kadınlar ve mevcut kriz dosyaları:

Yunanistan’ın diğer önceliklerinden biri çocuklar ve silahlı çatışmalar teması. Balta, bu mekanizmanın 30’uncu yılı kapsamında 26 Ekim tarihinde özel bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis başkanlık edecek; konuşmacılar arasında BM Genel Sekreteri’nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier, UNICEF üst düzey temsilcileri, Afrika Birliği temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yer alacak.

Konsey ayrıca 27 Ekim tarihinde "kadın, barış ve güvenlik" gündemini ele alacak; bu oturuma da Dışişleri Bakanı Gerapetritis başkanlık edecek. Balta, bu alanda çok sayıda taahhüt yapılmış olmasına rağmen uygulamada eksikliklerin sürdüğünü belirterek, toplantının söylemden somut adımlara geçişi teşvik etme amacında olduğunu söyledi.

Balta, dönem başkanlığı süresince mevcut kriz dosyalarının da yoğun şekilde görüşüleceğini belirtti: Orta Doğu, Suriye, Yemen, Sudan, Haiti, Libya, Lübnan, Kolombiya, Batı Sahra, Afrika’daki Büyük Göller Bölgesi ve Balkanlar programda öne çıkan başlıklar arasında. Konsey ayrıca BM-Afrika Birliği iş birliğini ele alacak ve ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik toplantılar gerçekleştirecek.

Ukrayna, UNIFIL ve Hürmüz çıkışları:

Ukrayna konusuna ilişkin soruya Balta, durumun aciliyetini koruduğunu belirterek Konsey üyelerinden talep gelmesi halinde konuda ekim ayında özel bir toplantı düzenleneceğini söyledi. Balta ayrıca Atina’nın AB ortaklarıyla birlikte uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygı gösterilmesini savunduğunu dile getirdi.

Balta, UNIFIL sonrası Lübnan’da bir güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiğini vurguladı; Konsey üyelerinin bu riski gördüğünü, boşluğun nasıl doldurulacağı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz mutabık kalınmış bir modelin bulunmadığını belirtti. Balta, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin ülke genelindeki varlığının güçlendirilmesinin önemine işaret ederek Yunanistan’ın ilgili makamlara destek verdiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve seyrüsefer serbestisi hakkında Balta, Yunanistan’ın önde gelen bir denizcilik ülkesi olduğunu hatırlatarak uluslararası deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunmasının Atina için büyük önem taşıdığını söyledi. ABD ve Fransa tarafından hazırlandığı belirtilen muhtemel karar taslağı hakkında Balta, henüz resmi bir taslak görmediğini ve oylama takvimi konusunda yorum yapamayacağını belirtti.

ilave konular: iki devletli çözüm ve Genel Sekreter seçimi:

Filistin politikasına dair Balta, Yunanistan’ın iki devletli çözüm yanlısı olduğunu ve Filistinlilerle ilişkilerinin değişmediğini vurguladı. İsrail ile süren diyaloğun Filistinlilere verilen destekle çelişmediğini, çözüm için her iki tarafla da görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Kurum içi en kritik gündem maddelerinden biri ise yeni BM Genel Sekreteri seçimi olacak. Balta, Konseyde adaylara yönelik gayriresmi "ön anket" oylamalarının sürdüğünü, ayın ilk ve ikinci yarısında bu sürece zaman ayrıldığını ve gerektiğinde renk kodlu oy pusulalarının kullanılmasının istişare edileceğini belirtti. Balta, Ekim ayında somut ilerleme beklediğini, sürecin Yunanistan dönem başkanlığı sırasında tamamlanmaması halinde Kasım’da başkanlığı devralacak Letonya döneminde ilerleyeceğini ifade etti.

Balta ayrıca, BMGK’nin Eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Fransa dönemine atıfta bulunarak söz konusu sürecin devam ettiğini ve Konseyin çok taraflı çalışmasının önemine işaret etti.

Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devraldı. Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve ekim ayı BMGK Başkanı Aglaia Balta, konseyin ekim ayı çalışma programında yapay zeka ve deniz güvenliği, silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar, kadın, barış ve güvenlik gündemi ile Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki gelişmelerin ele alınacağını açıkladı.