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Yunus ekiplerinin durdurduğu şahıs 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

İzmir'de Yunus polislerinin rutin uygulamasında durdurulan Y.Ö.'nün GBT-UYAP sorgusunda 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yunus ekiplerinin durdurduğu şahıs 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla yakalandı

Yunus ekiplerinin uygulaması

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde dün gerçekleştirdikleri uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve sorgulama işlemleriyle şahsın kimliği tespit edildi.

adli kayıt ve suçlama:

GBT ve UYAP üzerinden yapılan sorgulamada durdurulan şahsın Y.Ö. olduğu belirlendi. Sorgu sonucunda, Y.Ö.'nün 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

gözaltı ve adli işlemler:

Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. Olay, ekiplerin uygulama ve sorgulama süreçleri sonucunda aranan şahısların yakalandığını gösterdi.

İZMİR&#039;DE, YUNUS POLİSLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA 19 YILI AŞKIN...

İZMİR'DE, YUNUS POLİSLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA 19 YILI AŞKIN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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