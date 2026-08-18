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Yurt dışından geldiği tespit edilen şahsın bedeninde 83 kapsül eroin çıktı

Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin operasyonunda İran uyruklu bir şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül, toplam 596,37 gram eroin ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yurt dışından geldiği tespit edilen şahsın bedeninde 83 kapsül eroin çıktı

Diyarbakır narkotik ekiplerinin operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Polis müdahaleleri sonucunda yapılan incelemede önemli miktarda eroin ele geçirildi.

operasyon ve bulgular:

Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla yürütülen çalışmayı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordine etti. Yapılan iç beden muayenesinde şüphelinin bünyesinde 83 kapsül halinde toplam 596,37 gram eroin tespit edildi.

şüpheli ve adli süreç:

Yakalanan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şüphelinin İran uyruklu olduğu kaydedildi ve gözaltı işlemleri ile birlikte adli süreç devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi ve benzer kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi için emniyet birimleri çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR&#039;DA YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN İÇ BEDEN MUAYENESİNDE 83 KAPSÜL EROİN TESPİT EDİLDİ

DİYARBAKIR'DA YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN İÇ BEDEN MUAYENESİNDE 83 KAPSÜL EROİN TESPİT EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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