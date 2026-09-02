Yüz gençleştirme sonrası hastane odasında mini saz konseri

Ameliyat ve toparlanma:

Sabiha adlı 60 yaşındaki hasta, Belçika'da yaşayan kızının önerisiyle Samsun'daki FBM Estetik Tıp Merkezi'ne gelerek yüz gençleştirme (facelift) ameliyatı oldu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hayati Akbaş sonrası hasta kısa sürede toparlandı ve beklenenden hızlı bir iyileşme süreci gösterdi.

Hastane odasında mini konser:

Ameliyattan sadece bir gün sonra hastane odasında saz çalan hastanın anları, servis hemşiresi Gönül tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sağlık çalışanları arasında samimi ve neşeli anlar olarak paylaşıldı.

Uzman açıklaması ve görüntülerin yansıması:

Prof. Dr. Hayati Akbaş paylaştığı görüntülerle ilgili, "Sabiha Hanım merkezin en renkli misafirlerinden biri. Ameliyattan 1 gün sonra servis hemşiremiz Gönüle yatağında mini bir saz konseri vermiş nöbette. Bu mini konser görüntüleri bana ulaştığında çok sıcak ve samimi geldi, paylaşıma değer dedim" dedi. Bu tür anlar, cerrahi sonrası moral ve iyileşme sürecinin insan boyutunu göstermesi bakımından ilgi çekti.

Hastanın Eskişehir'den gelmesi, kızının Belçika'da yaşaması ve ameliyatı gerçekleştiren ekibin yaklaşımı, operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar olarak öne çıktı.

SAMSUN’DA YÜZ GERME AMELİYATI OLAN 60 YAŞINDAKİ KADIN HASTA AMELİYATININ ARDINDAN HASTANE ODASINDA SAZ ÇALARAK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE İMZA ATTI. AMELİYATTAN YALNIZCA BİR GÜN SONRA GERÇEKLEŞEN MİNİ SAZ KONSERİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.