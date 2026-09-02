Yükseköğretimde Türkiye ile Arap dünyası arasında kalıcı köprü kuruluyor

YÖK ile Arap Ligi temsilcileri yükseköğretimde iş birliğini görüştü

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Arap Ligi Devletleri’nin Ankara büyükelçileri bir araya geldi. Toplantının gündeminde, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yükseköğretim iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bu ilişkilerin somut, sürdürülebilir projelere dönüştürülmesi vardı.

Özvar, iki bölge arasındaki bağların yalnızca diplomatik değil köklü beşeri temaslara dayandığını belirterek bu mirasın üniversiteler aracılığıyla derinleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin salt bilgi aktaran değil; bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve ülkeler arasında güven bağı kuran kurumlar olduğunu vurguladı.

iş birliğinin öncelikleri:

Toplantıda özellikle öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması gibi somut adımlar ön plana çıktı. Ayrıca kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşımı yapılması gerektiği ifade edildi.

YÖK, bu hedeflere ulaşmak için üniversiteler, araştırmacılar ve idari personel arasında daha fazla değişim ve ortak proje finansmanı mekanizmalarının oluşturulmasını destekleyeceğini bildirdi.

stratejik bilimsel alanlar ve dönüşüm hedefleri:

Özvar, özellikle yapay zeka ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi alanlara öncelik verileceğini aktardı. Bu alanların, yalnızca akademik araştırma konusu olmanın ötesinde, toplumların refahı ve ekonomik dayanıklılığı için stratejik önem taşıdığı belirtildi.

YÖK, yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik ile üniversite‑sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesini; araştırma sonuçlarının laboratuvarlarda kalmayıp üretime, nitelikli istihdama ve toplumsal faydaya dönüşmesini amaçladığını kaydetti.

iki yılda bir forum ve çalışma grubu mekanizması:

Taraflar, iş birliğini kalıcı hâle getirmek için en az iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenlenecek Türkiye - Arap Yükseköğretim Forumu kararı aldı. Forumun yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eşgüdüm platformu olması hedefleniyor.

Buna ek olarak, her iki tarafın üçer temsilcisinden oluşacak Arap Devletleri Ligi - Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu kurulacak. Çalışma Grubu; öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, muhtemel finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacak. Bu yapı sayesinde ortaya koyulan niyetler, ölçülebilir hedeflere ve izlenebilir sonuçlara dönüştürülecek.

Toplantı, iki bölge arasında eğitim alanındaki iş birliklerini genel ifadelerin ötesine taşıyacak adımların planlandığını gösterdi. YÖK, bu sürecin hem akademik hem de toplumsal açıdan kalıcı kazanımlar üretmesini amaçlıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI EROL ÖZVAR, "TÜRKİYE İLE ARAP DÜNYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER; ORTAK TARİHİMİZİN, GÜÇLÜ KÜLTÜREL BAĞLARIMIZIN, KARŞILIKLI SAYGININ VE KÖKLÜ BEŞERİ TEMASLARIN ÜZERİNE KURULUDUR" DEDİ.