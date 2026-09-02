Konya'da kapı önündeki terliklerin gizemi tilkiye çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Yeşiltekke Mahallesi'nde yaşayan esnaf İdris Erdoğan, evinin kapısından terliklerinin kaybolması üzerine şüpheyle güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlar, kapı önündeki eşyayı alanın kedi ya da köpek değil, bir tilki olduğunu ortaya koydu.

Kamera kayıtları ve deneme amaçlı bırakılan eşyalar:

Erdoğan, terliğin kaybolmasının ardından kamerayı açtığında tilkinin kapıya geldiğini, bir terliği ağzına alıp götürdüğünü gördüğünü anlattı. Ertesi gün yine kapıya terlik koyduklarını, aynı tilkinin bu terliği de götürdüğünü belirtti. Üçüncü gün deneme amacıyla bir çift spor ayakkabı bıraktıklarını, tilkinin ayakkabıyı alıp eve yakın bir yere bıraktığını söyledi; Erdoğan, ayakkabının 'meşin olmayınca beğenmediğini' ifade etti.

tilkiyle karşılaşma ve alınan önlemler:

Tilkinin zaman zaman kapıyı aralayıp içeri baktığının da kamerada görüldüğünü anlatan Erdoğan, bir gün arılar için bal alırken beyaz giyen bir arkadaşının tilkiyle arasında yaklaşık bir metre mesafe olduğunu, arkadaşının 'tilkiyle aramda 1 metre mesafe vardı, üstüme geliyordu elimde bir şey olsa vuracaktım' diye bağırınca tilkinin kaçtığını aktardı. Erdoğan, şu anda kapı önüne eşya koymadıklarını ve 'tilkiyle gönül bağımız yok ama ilerde bir dostluk kurabiliriz' dediğini belirtti.

Görüntüler ve Erdoğan'ın anlattıkları, mahallede beklenmedik bir misafirin eşyaları nasıl taşıdığını ve insanların bu tür karşılaşmalarda nasıl tepki verdiklerini gösterdi. Olay, güvenlik kamerası kayıtlarının sıradan bir kaybolma öyküsünü beklenmedik bir sona dönüştürebildiğini ortaya koydu.

Kedi, köpek sandığı terlik hırsızı tilki çıktı