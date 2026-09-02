İstanbul havalimanı'nda dördüncü ana pistte son aşama: teknik testler yakında tamamlanacak

zirvenin açılışı ve katılımcılar:

İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) iş birliğiyle düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026’nın resmi açılışı İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci ve Münih Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jost Lammers ile 800’ü aşkın üst düzey sektör profesyoneli katıldı.

4'üncü ana pistte son aşama:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Pist, doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olup, teknik testlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde operasyona alınması hedefleniyor. Bakan, bu adımla artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapının güçlendirileceğini, İstanbul Havalimanı’nın liderliğinin kalıcı hale getirileceğini vurguladı.

kapasiteye etkisi ve operasyonel yenilikler:

Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte havalimanının uçuş ve yolcu kapasitesine doğrudan katkı sağlaması; aynı zamanda mevcut üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasına ek bir esneklik getirmesi bekleniyor. Uraloğlu, Türkiye’nin Üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasını ABD’den sonra hayata geçiren ülke olduğunu hatırlatarak, yeni pistle birlikte operasyonel verimliliğin artacağını ifade etti.

kısa vadeli rekorlar ve istatistikler:

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin havacılık altyapısındaki hızlı büyümeyi sayısal verilerle paylaştı. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısının yaklaşık 34,5 milyon iken, 2025’te bu rakamın Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 247 milyona yükseldiğini söyledi. Türkiye, yolcu sayısında Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci sıraya yükseldi.

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.665 uçuş ile Paris Charles de Gaulle, Amsterdam ve Londra Heathrow gibi merkezleri geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumuna geldi. Küresel ölçekli 25 havalimanı arasında günlük ortalama 843 kalkışla dünya genelinde de 6’ncı sıraya yükselmiş durumda. Ayrıca İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos 2026 tarihinde 1.739 uçuş ve 290.287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa tarihinin en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı; 30 Ağustos’ta ise 1.787 uçuş ile rekor tekrarlandı.

ülke çapında altyapı genişlemesi:

Uraloğlu, son 24 yılda hayata geçirilen havalimanı projeleriyle Türkiye’nin coğrafi konumunun taçlandırıldığını belirtti. 2002 yılında aktif havalimanı sayısının 26 olduğunu, pasif durumdaki 16 havalimanının yenilendiğini ve 16 yeni havalimanı inşa edilerek sayının 58'e çıkarıldığını söyledi. Yapımı devam eden iki havalimanıyla birlikte bu yıl sonu veya gelecek yıl havalimanı sayısının 60'a ulaşacağı hedefleniyor. Hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısı ise 81'den 175'e yükseltilmiş durumda.

yolcu deneyimi ve sürdürülebilirlik odakları:

Bakan, havalimanlarındaki hizmet ve yolcu deneyiminin operasyonların merkezinde olduğunu vurgulayarak ücretsiz Wi-Fi, su sebilleri, bebek bakım ve çocuk oyun alanları ile erişilebilirlik belgelerinin yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik adımlar olduğunu söyledi. Havalimanlarının büyük çoğunluğunun karbon akreditasyonuna sahip olduğuna dikkat çekildi.

Uraloğlu, ayrıca Serbest Rota Hava Sahası uygulaması sayesinde yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlandığını ve yerli-millî teknolojilerle hava seyrüsefer kapasitesinin artırıldığını belirterek, havalimanının yalnızca uçakların iniş-kalkış yaptığı bir alan olmadığını; yolcunun vaktine, emniyetine, konforuna ve çevreye karşı bir sorumluluk alanı olduğunu ifade etti.

Zirve, 31 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında devam edecek ve havalimanlarında yolcu deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik yenilikler ve yeni nesil havalimanı hizmetleri gibi konuların kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi’nde konuştu