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Manisa’nın altın kızları dünya şampiyonasına iddialı

Pamplona'da 3-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 16 kişilik millî kadronun 12'si Manisa'dan; hedef altın madalya.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa’nın altın kızları dünya şampiyonasına iddialı

Manisa'dan büyük temsil: 12 sporcu milli kadroda:

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası ve Dünya Yaş Grupları Yarışması, 3-6 Eylül ve 10-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Türkiye, organizasyonda 15-17 yaş grubunda 8 sporcu ile 7 performans, 18 yaş üstü kategoride ise 8 sporcu ile 6 performansla yer alacak.

Toplam 16 kişilik millî takım kadrosunda, Manisa'dan gelen 12 sporcu dikkat çekiyor. 15-17 yaş grubunda bu 8 sporcunun dağılımı; 2'si Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3'ü Manisa Spil Spor Kulübü ve 3'ü İzmir Şavkar Spor Kulübü şeklinde. 18 yaş üstü kategoride ise 8 sporcunun 5'i Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'si Manisa Spil Spor Kulübü ve 1'i Ankara kaynaklı.

hedefler ve hazırlık süreci:

Millî takımın en deneyimli isimlerinden Ayşe Begüm Onbaşı, hedeflerinin dünya şampiyonluğunu kazanıp İstiklal Marşını okutmak olduğunu belirtiyor. Spor hayatına yaklaşık 22 yıl önce başlayan Onbaşı, 2013 yılından beri millî forma giyiyor ve geçen yıl kazandıkları Avrupa gümüş ile bronzunun ardından dünya şampiyonluğunu amaçladıklarını ifade etti. Onbaşı, sporcuların hafta içi her gün 5-6 saat antrenman yaptığını, şampiyonluğa ulaşmak için yoğun çalıştıklarını söyledi.

kulüplerin ve sporcuların görüşleri:

Manisa Spil Spor Kulübü Başkanı Özgür Erdemir, kulüplerinden toplam 5 sporcunun millî kadroda yer aldığını ve her kategoride altın madalya hedeflediklerini aktardı. Erdemir, 15-17 yaş grubunda Özge Erdemir, Arın Pekönür ve Ekin Çınarın toplam 4 performansla, 18 yaş üstünde ise Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Dervişin toplam 2 performansla madalya mücadelesi vereceğini kaydetti. Başkan, sporcuların yaklaşık üç aydır yoğun hazırlık içinde olduğunu ve kulüp olarak şampiyona boyunca yanlarında olacaklarını söyledi.

Can Derviş, 2026 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını, Türkiye şampiyonluğunun ardından Tokyo'da düzenlenen Suzuki World Cup'ta bronz madalya kazandıklarını belirtti ve sıradaki hedeflerinin Pamplona'da bayrağı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurguladı.

Genç millî sporculardan gelen açıklamalara göre 15-17 yaş kategorisinde ilk kez yarışacak Özge Erdemir millî forma giymenin gurur verici olduğunu, Ekin Çınar tek kadınlar ve trio kategorilerinde hem trioda altın hem de tek kadınlarda ilk üç hedefiyle mücadele edeceğini, Arın Pekönür ise geçen yıl elde ettikleri ikinciliği bu yıl altın ile taçlandırmak istediklerini belirtti.

Manisalı 12 millî sporcu, İspanya'nın Pamplona kentinde Türkiye'yi temsil ederek madalya hedefiyle yarışacak ve amaç, şampiyonluk getirip İstiklal Marşı'nı okutmak olarak öne çıkıyor.

İSPANYA’NIN PAMPLONA KENTİNDE DÜZENLENECEK AEROBİK CİMNASTİK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDECEK...

İSPANYA’NIN PAMPLONA KENTİNDE DÜZENLENECEK AEROBİK CİMNASTİK DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDECEK 16 KİŞİLİK MİLLİ TAKIM KADROSUNUN 12 SPORCUSU MANİSA’DAN SEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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