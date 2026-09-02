Bodrum'da kapsamlı ot temizliği: okullar yeni döneme hazırlanıyor

Bodrum genelinde yürütülen ot temizliği çalışmaları

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde yangın riskinin azaltılması, çevre düzeninin sağlanması ve kent estetiğinin korunması hedefiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen plan dâhilinde parklar, yeşil alanlar, yol kenarları ve kaldırımlarda yoğun bir mesai yürütüyor.

aylara göre çalışma miktarları:

Mayıs ayında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 97 bin 188 metrekare yeşil alan ile 57 bin 183 metre yol ve kaldırımda temizlik yapıldı.

Haziran ayında 86 bin 709 metrekare yeşil alan ile 178 bin 619 metre yol ve kaldırımda çalışmalar gerçekleştirildi.

Temmuz ayında ekipler 111 bin 801 metrekare yeşil alan ve 137 bin 875 metre yol ve kaldırımda ot temizliği yaptı.

Ağustos ayında ise 111 bin 157 metrekare yeşil alan ile 94 bin 2 metre yol ve kaldırım temizlendi.

okullar ve ilerleyen program:

Mayıs ayında başlayan çalışmalar kapsamında Ağustos ayı sonu itibarıyla ilçe genelinde toplam 406 bin 855 metrekare yeşil alan ile 467 bin 679 metre yol ve kaldırımda ot temizliği gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ise okul bahçeleri ve çevrelerinde özel temizlik mesaisi başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen program doğrultusunda okulların yanı sıra park ve kaldırımlarda da düzenli temizlik çalışmalarına devam edecek ve sezon boyunca planlanan faaliyetler uygulanacaktır.

BODRUM’DA OT TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR