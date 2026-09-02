Akdeniz kaymakamı sahada: Karaduvar'da mahalleyle yüz yüze çözüm arayışı

mahalle ziyareti ve muhtarla değerlendirme:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Karaduvar Mahallesi'ndeki mahalle buluşmaları kapsamında ziyaretlere başladı. Ziyaret ilk olarak Karaduvar Çok Amaçlı Taziye Evi ile başladı; burada mahalle yerel temsilcilerinden ve sakinlerinden doğrudan bilgi alındı.

Daha sonra Beşikci, Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan ile Karaduvar Mahalle Muhtarlığı'nda bir araya gelerek mahallede yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve vatandaşlardan iletilen talepler üzerine ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, devam eden hizmetlerin durumu ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

kültür ve eğitim çalışmaları ziyareti:

Ziyaretin ikinci ayağında Beşikci, Karaduvar Kültür Sanat Evi'ni ziyaret ederek burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Kursların içerikleri, eğitimlerin erişilebilirliği ve kursiyerlerin beklentileri hakkında bilgi aldı ve katılımcılarla sohbet etti.

Beşikci, sosyal ve kültürel faaliyetlerin mahalle halkının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Kursiyerlerin talepleri ve önerileri not edildi; ilerleyen süreçte ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı ifade edildi.

esnaf ziyaretleri ve saha odaklı çalışma vurgusu:

Mahalledeki esnafı da tek tek ziyaret eden Beşikci, işletme sahiplerinin günlük sıkıntılarını, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Esnafla yapılan yüz yüze görüşmelerde yerel ihtiyaçların tespitine yönelik notlar alındı.

Beşikci, sahada olmanın hizmet üretimi için hayati önemde olduğunu vurguladı. Masa başı değerlendirmelerin yanında doğrudan mahallede yapılan gözlemler ve vatandaşlarla kurulan iletişimin, ihtiyaçlara uygun hizmet geliştirmede belirleyici olduğunu belirtti. Karaduvar'da muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin bu bağlamda faydalı olduğu kaydedildi.

Ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi memnuniyetle karşılandı. Beşikci, Akdeniz ilçesinin tüm mahallelerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde de düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Vurgulanan ana hedef mahallelerde doğrudan iletişim kurup, yerinde tespitlerle hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerine hızlı cevap verebilmektir.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, KARADUVAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI, MUHTAR, ESNAF VE VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ.