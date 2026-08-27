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Beşiktaş’a hücum hattında taze kan: Ernest Poku kiralandı

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı Ernest Poku'yu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Bayer 04 Leverkusen'den kiraladığını resmen açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş’a hücum hattında taze kan: Ernest Poku kiralandı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı:

Beşiktaş, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku ile yapılan anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Kulüp, oyuncunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını ve transferin Bayer 04 Leverkusen ile sağlandığını bildirdi.

kulüp açıklaması ve beklentiler:

Siyah-beyazlıların resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi. Yönetim, oyuncudan takım adına katkı beklediğini vurguladı.

geçen sezon performansı ve rolü:

Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda toplam 45 resmi maça çıkan Poku, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistikler, oyuncunun hücum hattına doğrudan katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.

Transferin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte Beşiktaş kadrosuna yeni bir seçenek eklendi; kulüp ve taraftarlar, Poku'nun siyah-beyazlı formayla nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip edecek.

BEŞİKTAŞ, 22 YAŞINDAKİ HOLLANDALI FUTBOLCU ERNEST POKU&#039;NUN ŞARTA BAĞLI ZORUNLU SATIN ALMA...

BEŞİKTAŞ, 22 YAŞINDAKİ HOLLANDALI FUTBOLCU ERNEST POKU'NUN ŞARTA BAĞLI ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANMASI KONUSUNDA BAYER LEVERKUSEN İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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