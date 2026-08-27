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Menteşe'de zafer ruhu parkede sporla buluştu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos basketbol turnuvasında sporcular ve izleyiciler coşkuyla bayramı kutladı, madalya ve kupalar verildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Menteşe'de zafer ruhu parkede sporla buluştu

Menteşe'de zafer ruhu parkede sporla buluştu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen basketbol turnuvası, Menteşe Spor Salonunda büyük bir coşku ve rekabetle tamamlandı. Organizasyon, bayramın birlik ve beraberlik mesajını spor aracılığıyla güçlendirirken, salondaki heyecan izleyicilere de taşındı.

turnuvada çekişme ve fair play:

Turnuva boyunca takımlar arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı; bazı karşılaşmalar son düdüğe kadar belirsizliğini korudu. Sporcular sahada hem hücum hem savunma disiplinini gösterirken, tribünlerden gelen destek maçlara ayrı bir atmosfer kattı. Organizasyon yetkilileri, turnuvanın en az skorlar kadar fair play ve spor ruhunu ön plana çıkardığını vurguladı.

ödül töreni ve kutlama:

Karşılaşmaların sona ermesinin ardından dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalya takdim edildi. Tören sırasında yapılan konuşmalarda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekilirken, sporun toplumda birleştirici rolü öne çıkarıldı. Etkinlik, dereceye girenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandırıldı.

Yerel yöneticiler ve organizatörler, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek benzer etkinliklerin gelecekte de süreceğini belirtti. Menteşe'de düzenlenen bu tür organizasyonlar, bayram coşkusunu geniş kitlelere taşırken genç sporcular için de deneyim fırsatı sunuyor.

MENTEŞE&#039;DE ZAFER BAYRAMI COŞKUSU PARKEYE YANSIDI

MENTEŞE'DE ZAFER BAYRAMI COŞKUSU PARKEYE YANSIDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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