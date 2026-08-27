Zafer ruhuna tırmanış: Elazığlı sporcu Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

Ağrı Dağı tırmanışı 30 Ağustos anısına gerçekleşti

Elazığlı sporcu Tarık Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve ruhuna ithafen Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağına başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü adına yapılan faaliyet, yüksek irtifa ve değişken hava koşullarına rağmen tamamlandı.

Üç etaplı rota ve tarihçe:

Aksakal’ın tırmanışı üç günlük etap halinde planlandı. Sporcu, 23 Ağustosta 2 bin 500 metreden 3 bin 300 metre kampına, 24 Ağustosta 3 bin 300 metreden 4 bin 50 metre ana kampa ulaştı. Zirve atağı ise 25 Ağustosta yapıldı ve tırmanış, Ağrı Dağı’nın 5 bin 137 metrelik zirvesine başarıyla ulaşılmasıyla sonuçlandı.

Tırmanışın anlamı ve koşulları:

Gerçekleşen faaliyet, sadece bir sportif başarı değil; 30 Ağustos Zafer Bayramının taşıdığı bağımsızlık, mücadele ve azim temalarına yapılan sembolik bir vurgu olarak da değerlendirildi. Tırmanış sırasında yüksek irtifa ve zorlu hava koşulları sporcuya ek sınavlar getirdi; buna rağmen etapların disiplinli yürütülmesi ve deneyimli planlama ile hedefe ulaşılmış oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altındaki bu atılım, yerel spor faaliyetlerinin yanında ulusal bayramların anlamını da dağcılık pratiğiyle buluşturan bir örnek teşkil etti.

ELAZIĞLI SPORCUDAN AĞRI DAĞINA TIRMANIŞ