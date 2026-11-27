zelenskiy: trump’ın putin’i 'arkadaşım' demesi kabul edilemez:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’de BBC’ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'arkadaşım' olarak nitelemesine sert tepki gösterdi. Zelenskiy, bu yaklaşımı tarihi bir benzetmeyle eleştirerek, 'O bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler’e 'arkadaşım' denmesi gibi bir şey' ifadelerini kullandı.

abd ile ilişkiler ve barış görüşmelerine dair eleştiriler:

Zelenskiy, ABD’ye yönelik derin hayal kırıklığını dile getirirken, özellikle Ukrayna için kritik öneme sahip füze savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmelerin doğrudan can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Abu Dabi’de bu ayın başında yapılan ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Zelenskiy, görüşmelerin Aralık ayında yeniden başlamasının beklendiğini söyledi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor; Zelenskiy, bu müzakerelerde Avrupalı müzakerecilerin masada olup olmayacağının henüz net olmadığını ifade etti.

saldırganlığa karşı tarafsızlık eleştirisi ve müttefik çağrısı:

Zelenskiy, Rusya saldırıları sonucu ölen sivillerin sayısının savaşın başından bu yana en yüksek seviyede olduğuna dikkat çekerek, 'Rusya’yı zorlayabilecek gerçek anlamda yardımcı müttefikler' çağrısında bulundu. ABD’ye hitaben, ülkenin sahip olduğu 'güç ve saygınlığa' yakışır şekilde davranması gerektiğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı: 'Saldırgana karşı son derece tarafsız olmaya çalıştığınızda bu, hem mağdurları hem de saldırganı desteklediğiniz anlamına gelir. Bu doğru değil.'

Zelenskiy ayrıca Trump'ın Putin tanımlamasının, uluslararası sahada mesajlar açısından yarattığı zarar üzerinde durdu ve liderlerin söylemlerinin pratik sonuçları olduğuna dikkat çekti.

füze savunma açığı, starlink ve askeri koordinasyon:

Orduya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın en hızlı insansız hava araçlarının yaklaşık yüzde 70'ini imha edebildiğini belirterek bu alandaki ilerlemeyi aktardı. Ancak balistik füzeleri durduracak füze önleme sistemlerinde 'çok, çok büyük' bir açık olduğunu vurguladı ve Patriot gibi sistemlerin teslimatındaki gecikmelerin son derece maliyetli olduğunu söyledi: 'Orta Doğu’ya odaklanmaları ve onlara daha fazla yardım etmeleri üzücü. Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demektir.'

Zelenskiy, ABD yapımı Starlink uydu iletişim sisteminin ve askeri versiyonu Starshield’ın işgal altındaki bölgelerde halen kısıtlandığını belirtti. Bu kararın teknik olarak SpaceX tarafından mı yoksa politik gerekçelerle mi alındığını bilmediğini söyleyerek yetki karmaşasına işaret etti: 'Teknik olarak SpaceX, politik olarak bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.'

Libya’da demirli bir Rus savaş gemisinin batırılmasına ilişkin olarak Zelenskiy, bu tür saldırıların 'kesinlikle haklı bir hamle' olduğunu ifade etti. Ancak aynı zamanda bu eylemlerin 'çok tehlikeli' olduğunu kabul etti ve Ukrayna güçlerinin ortaklarla koordinasyon sağlamadan 'asla saldırmadığını' vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklamaları, Washington ile Kiev arasındaki ilişkilerde gerilimli bir döneme işaret ediyor ve hem sözlü mesajların hem de savunma ekipmanı teslimatının sahadaki insani sonuçları olduğuna dikkat çekiyor. Başkan’ın benzetmesi, uluslararası gündemde geniş yankı uyandıracak nitelikte.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY