Türk Kızılay Elazığ’den öğrenciler için üniversite günü

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, yürüttüğü Çocuk Üniversitesi Projesi kapsamında Altınçeşme İlkokulu öğrencilerini Fırat Üniversitesi’nde ağırladı. Gönüllülerin eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, üniversite ortamını tanıma ve farklı öğrenme deneyimleri yaşama fırsatı buldu.

üniversite atmosferiyle ilk temas

Programda öğrenciler kampüs turu yaparak derslikleri, kütüphaneyi ve ortak kullanım alanlarını gezdi. Akademik ortamı yakından görmek, laboratuvar ve kütüphane gibi alanları deneyimlemek çocukların merakını artırdı ve geleceğe dair soru ve hayallerini besledi. Gün boyunca yapılan etkinlikler, çocukların öğrenme isteğini motive edecek şekilde planlandı.

gönüllülük, eğitim ve dayanışmanın önemi

Etkinlik, yalnızca bir gezi olmanın ötesine geçerek eğitimin ve dayanışmanın önemini vurguladı. Türk Kızılay gönüllülerinin aktif rol aldığı program, çocukların özgüvenini ve merak duygusunu desteklemeyi hedefledi. Organizasyon yetkilileri, benzer projelerin devam edeceğini belirterek çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

Gün, öğrenciler için unutulmaz anlar bıraktı; hem eğitici hem de ilham verici aktiviteler, çocukların akademik çevreye olumlu bakmasını sağladı.

ELAZIĞ’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÜNİVERSİTE ZİYARETİ