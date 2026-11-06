Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

hasat sezonu açıldı, sabahın ilk ışıklarıyla hareketlilik başladı:

Aydın’ın Karacasu ilçesinde zeytin hasadı sezonu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladı. Türkiye’nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerden olan Aydın genelinde üreticiler, bahçelere erken saatlerde girerek hasat mesaisine başladı.

Çamköy Mahallesi’nde ailesiyle birlikte hasatta olan üreticilerden Süleyman Alanoğlu, bu yılın 'var yılı' olduğunu belirterek rekolte ve kaliteden memnun olduklarını aktardı. Son aylarda etkili olan yağışların, ürün verimi ve olgunlaşma açısından olumlu rol oynadığını ifade etti.

rekolte ve kalite değerlendirmesi:

Alanoğlu, yağışların olumlu etkisi sayesinde ağaçlardaki verimin ve zeytin kalitesinin iyi seviyede olduğunu vurguladı. Üreticiler genelinde bahçelerde hareketlilik ve toplanan ürün miktarında artış görüldüğünü söyledi. Bu durum, bölge üreticilerinin yüzünü güldürse de sezonun ekonomik boyutu belirsizliğini koruyor.

maliyetler ve fiyat beklentileri:

Hasadın hemen yanı sıra gittikçe artan maliyetler üreticinin endişe kaynağı oldu. Alanoğlu, fiyatların beklenen seviyelerde olmadığını, şu anda yevmiyecilerin parasının ancak çıkarıldığını ve üreticinin yeterince kazanamadığını belirtti. Yevmiyeci fiyatlarının 2 bin TLden başladığını, çırpıcıların ise 2 bin 500 TL olduğunu hatırlatarak, işçilik giderlerinin önemli bir pay tuttuğunu dile getirdi.

Üreticiler, zeytinin bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak hem bereketli bir sezon hem de piyasa fiyatlarının üreticiyi destekleyecek seviyelere gelmesini temenni ediyor.

AYDIN’DA ZEYTİN HASADI DEVAM EDİYOR