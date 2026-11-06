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Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziosmanpaşa eski başkanı Hakan Bahçetepe'yi rüşvetten 6 yıl 3 ay hapisle mahkûm etti; tahliyesi konutu terk etmeme adli kontrolüyle oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 21:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski belediye başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık Bahçetepe ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları yer aldı.

bahçetepe'nin savunması ve tahliye talebi:

Son savunması sorulan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını belirterek, "17 aydır tutukluyum. 17 ay boyunca bu soruşturma kapsamında belediyeye resmi bağış yapmış yaklaşık 85 kişinin ifadeye çağrıldığını biliyorum. Bir tanesi demez mi Hakan beni tehdit etti? Bir tane şikayet yok hakkımda. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

mahkeme kararı ve uygulanan tedbirler:

Heyet, Bahçetepe'yi rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, Bahçetepe hakkında "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ise ayrı ayrı beraat kararı verdi. Tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak, Bahçetepe'nin tahliyesine; hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi. Ayrıca, Bahçetepe'nin 3 yıl 1 ay 5 gün memuriyetten yasaklanması kararlaştırıldı.

diğer sanıklara verilen cezalar:

Mahkeme, sanık Baki Aydöner'i "rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek"ten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdal Celal Aksoy hakkında "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis verildi. Gürkan Dölekli, "rüşvet vermek" suçundan zincirleme suç hükümleri uygulanarak 7 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi; Özer Ayık ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Seza Büyükçulha ise "rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek"ten 7 yıl 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi; Aktaş'ın olaydan önce yetkili makamlara bildirimde bulunduğu değerlendirildi. Sanıklar Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal hakkında ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan beraat kararı verildi.

adli kontrol tedbirleri ve yurt dışı yasağı:

Mahkeme, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy ve Özer Ayık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Ayrıca Gürkan Dölekli ve Seza Büyükçulha hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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