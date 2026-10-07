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Zonguldak limanında kıyıya vuran atıklar sahil temizliğini gündeme taşıdı

Zonguldak Limanı kıyı ve deniz yüzeyinde biriken pet şişe, ağaç parçaları ve evsel atıklarla kirlenmiş; temizliğin önemi tekrar gündemde.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak limanında kıyıya vuran atıklar sahil temizliğini gündeme taşıdı

kıyıda biriken atıkların görünümü:

Zonguldak Limanı çevresinde deniz yüzeyi ve kıyı kesimlerinde biriken atıklar, sahil hattında belirgin bir kirlilik oluşturdu. Pet şişeler, ağaç parçaları ve çeşitli evsel atıklar denizin taşıdığı biçimde kıyı şeridinde birikti ve özellikle liman çevresinde yoğunlaştı.

Görüntüler, deniz yüzeyinde yüzen ve kıyıya sürüklenen atıkların, sahil görünümünü olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Kıyıda toplanan maddeler, estetik kaybın yanı sıra çevresel duyarlılığı da artırdı.

vatandaş tepkisi ve temizliğin önemi:

Yöre sakinleri ve liman çevresini kullananlar, biriken atıkların dikkati çektiğini belirtti. Bu durum, deniz ve sahil alanlarının temiz tutulmasının gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı ve sorumluluk paylaşımına işaret etti.

Oluşan görüntüler, hem bireylerin hem de ilgili kurumların sahil ve deniz temizliği konusunda düzenli denetim ve toplama çalışmaları yürütmesinin önemini vurguluyor. Kıyıların korunması, hem çevresel hem de kamu sağlığı açısından öncelikli kabul edildi.

ZONGULDAK LİMANI’NDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

ZONGULDAK LİMANI’NDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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