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Ayvacık’ta 30 köyün içme suyu sorununun kalıcı çözümüne doğru

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeyle Ayvacık Barajı'ndan yıllık 1 milyon metreküp su sağlanacak; 30 köyün içme suyu kalıcı hale geliyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ayvacık’ta 30 köyün içme suyu sorununun kalıcı çözümüne doğru

Proje kapsamı ve amaçları:

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle artan içme suyu ihtiyacını gidermek amacıyla planlandı. Proje ile Ayvacık ilçesine bağlı 30 köye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

İlk etapta yapılan çalışmalar:

Projenin birinci etabında altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Ayvacık Barajı'ndan sağlanacak suyla yıllık 1 milyon metreküp su temin edilecek. Bu kapsamda 500 metreküp kapasiteli su deposu ve arıtma tesisi montajı devam ediyor; ayrıca 19,6 kilometrelik isale ve terfi hattı ile 700 metrelik enerji nakil hattı tamamlandı.

Beklenen sonuçlar ve sonraki safha:

Tamamlandığında proje, ilçedeki içme suyu problemini kalıcı şekilde azaltmayı ve köy sakinlerine düzenli, sağlıklı su temin etmeyi amaçlıyor. Birinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından montaj ve devreye alma süreçleriyle hizmetin genişletilmesi planlanıyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE BULUN 30 KÖYE KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU TAŞIMA PROJESİ...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE BULUN 30 KÖYE KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU TAŞIMA PROJESİ DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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