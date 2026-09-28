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Zonguldak'a atanan emniyet müdürü Kaba'dan valiye hayırlı olsun ziyareti

Batman'dan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti; vali yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'a atanan emniyet müdürü Kaba'dan valiye hayırlı olsun ziyareti

Zonguldak'a atanan emniyet müdürü Kaba'dan valiye hayırlı olsun ziyareti

Batman'tan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba, yeni görevine başlamasının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

atama süreci

Emniyet teşkilatı kararına göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, İbrahim Kaba Zonguldak'ta göreve başladı.

valiyle ziyaret

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, resmi bir tebrik ve tanışma niteliğinde gerçekleşti.

İbrahim Kaba'nın Zonguldak'taki görevine resmen başladığı bildirildi.

BATMAN’DAN ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN İBRAHİM KABA, VALİ OSMAN...

BATMAN’DAN ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN İBRAHİM KABA, VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ. KABA, KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN SİNAN ERGEN’İN ARDINDAN ZONGULDAK’TA GÖREVE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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