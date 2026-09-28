Zonguldak'ta asayiş toplantısında öncelikler ve tedbirler yeniden değerlendirildi

Vali başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu liderliğinde "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba de katıldı.

değerlendirme ve mevcut durum:

Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Yürütülen çalışmaların etkinliği ile alınan tedbirler değerlendirildi ve genel güvenlik uygulamalarının yeterliliği tartışıldı.

koordİnasyon ve takip:

Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ile mevcut tedbirlerin sürdürülmesi ve gerektiğinde güncellenmesi konuları toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yetkililer, yapılan değerlendirmeler ışığında uygulamaların izlenmesi ve gerekli önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ZONGULDAK’TA ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI