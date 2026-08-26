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Zonguldak'ta depo dumanları mahalleliyi korkuttu, itfaiye hızla müdahale etti

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde bir binanın deposunda çıkan yangın, kartonların tutuşmasıyla yoğun duman oluşturdu; itfaiye kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta depo dumanları mahalleliyi korkuttu, itfaiye hızla müdahale etti

Zonguldak'ta depo yangını

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir binanın depo bölümünde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre depo içinde bulunan kartonların tutuşmasıyla yangın hızla duman üretmeye başladı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre iki katlı bir binanın depo kısmında nedeni henüz belirlenemeyen şekilde yangın başladı. Depodan yükselen yoğun duman kısa sürede çevreye yayıldı ve gökyüzü dumanla kaplandı; bu durum mahalle sakinleri arasında endişe yarattı.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi ve yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDEREK, BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA...

OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDEREK, BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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