Samsun'da boşanma sürecinde yaşanan bıçaklı saldırı sonrası tutuklama

Samsun'da boşanma sürecinde bıçaklı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Sürmene Sokak'ta meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma bıçaklı yaralamayla sonuçlandı. Olayda adı açıklanan şüpheli ile mağdurun aynı evde bulunduğu öğrenildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, E.G. (36) ile eşi P.G. (37) arasında devam eden boşanma sürecinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.G.'nin, P.G.'yi sağ bilek kısmından bıçakla yaraladığı belirtildi. Yaralı P.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalede hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltı, adli süreç ve tutuklama:

Olayın ardından şüpheli E.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. E.G., savcılık işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili delil toplama ve ifadelerin tespitine devam ediyor.

E.G., TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.