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Zonguldak'ta güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik konuları emniyet ve jandarma yetkilileriyle ele alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Toplantı katılımcıları:

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı.

Gündemdeki başlıklar:

Toplantıda kentteki mevcut asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Katılımcılar, il genelinde güvenliğe ilişkin mevcut durum ve takip edilecek konuları görüştü.

Valilikten yapılan bilgilendirme:

Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA &quot;ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI&quot;...

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA "ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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