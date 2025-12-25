Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Konseri

Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinlikleri' kapsamında bir müzik konseri gerçekleştirildi. Etkinlik, Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde yoğun katılım ve coşku içinde sürdü.

Etkinlikte sahne alan öğrenci grubu ve katılım

Yüksekokul öğrencilerinden oluşan müzik grubu, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı. Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katıldığı konserde, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek samimi ve keyifli bir ortam oluşturdu.

Moral ve teşekkür töreni

Müzikle dolu gece, öğrencilerin yoğun geçen akademik dönemin ardından moral ve motivasyonlarını artırdı. Etkinlik sonunda, konserin hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür belgeleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından takdim edildi.

Sahne performansları uzun süre alkışlanan müzik grubu, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı etkinlik, Hisarcık MYO'da hafızalarda yer eden anlamlı bir organizasyon oldu.

