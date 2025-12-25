DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Konseri

Hisarcık MYO'da düzenlenen Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon etkinliğinde öğrenci korosunun konseri moral ve birlik duygusunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:17
Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Konseri

Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinlikleri' kapsamında bir müzik konseri gerçekleştirildi. Etkinlik, Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde yoğun katılım ve coşku içinde sürdü.

Etkinlikte sahne alan öğrenci grubu ve katılım

Yüksekokul öğrencilerinden oluşan müzik grubu, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı. Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katıldığı konserde, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek samimi ve keyifli bir ortam oluşturdu.

Moral ve teşekkür töreni

Müzikle dolu gece, öğrencilerin yoğun geçen akademik dönemin ardından moral ve motivasyonlarını artırdı. Etkinlik sonunda, konserin hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür belgeleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından takdim edildi.

Sahne performansları uzun süre alkışlanan müzik grubu, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı etkinlik, Hisarcık MYO'da hafızalarda yer eden anlamlı bir organizasyon oldu.

HİSARCIK MYO’DA YARIYIL SONU MOTİVASYON ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

HİSARCIK MYO’DA YARIYIL SONU MOTİVASYON ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

HİSARCIK MYO’DA YARIYIL SONU MOTİVASYON ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Kaan Yılmaz

4 yıldır yaz sezonlarında Ege kıyılarındaki ünlü akınını, kışın ise kültür-sanat etkinliklerini ve vizyondaki filmleri haberleştirir. Görsel seçimi ve galeri oluşturma konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hisarcık MYO'da Güz Yarıyılı Sonu Motivasyon Konseri
2
Denizli'de Japon Gelin Tomomi Miyai ve Türk Damat Erkin Ekici Kimonoyla Konukları Karşıladı
3
Mehmet Çevik'ten 'Gelin Evi'nde 6 aylık kira desteği
4
SammyVit Klass Model Türkiye 2025: Türkiye Güzeli Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması