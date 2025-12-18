SammyVit Klass Model Türkiye 2025: Türkiye Güzeli Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı

SammyVit Klass Model Türkiye 2025'te Türkiye Güzeli Seçildi

Gecede şovlar, defileler ve sürpriz performanslar vardı

SammyVit Klass Model Türkiye 2025 yarışmasında 19 kadın ve 20 erkek finalist jüri önüne çıktı. Yarışma sonunda jüri değerlendirmesiyle yeni Türkiye güzelleri belirlendi.

Muammer Kapucuoğlu jüri başkanlığını üstlendiği gecede, iş ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Programda sahne alan ünlü sanatçı Seda Sayan izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sahne şovları ve defilelerle izleyicilerin beğenisini toplayan gecenin sonunda birincilik derecesini Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı elde etti.

Yarışmada ikinciliği Hilal Aydın ve Efe Soykan Okka, üçüncülüğü ise Arya Altun ve Eren Kaya kazandı.

Organizasyon, gösteri ve jüri kararlarıyla gece boyunca adından söz ettirdi; finale kalan isimlerin performansları izleyenler tarafından takdir topladı.

