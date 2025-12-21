DOLAR
Mehmet Çevik'ten 'Gelin Evi'nde 6 aylık kira desteği

Mehmet Çevik, 'Gelin Evi' programında zor durumdaki Bursalı ailenin 6 aylık kirasını canlı yayında üstlendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:01
Canlı yayında yapılan jest stüdyoyu ve ekran başını duygulandırdı

Ses sanatçısı Mehmet Çevik, ünlü sanatçı Aslı Hünel'in sunduğu 'Gelin Evi' programına canlı yayına telefonla bağlanarak zor durumda olan Bursalı ailenin 6 aylık kirasını üstlendiğini açıkladı.

Programı evinden izlerken duygulanan Mehmet Çevik, sunucu Aslı Hünel ile aralarındaki güçlü bağa değinerek, yarışmada yer alan Bursalı gelinin yaşadığı zorlu sürece kayıtsız kalamadığını söyledi.

Mehmet Çevik canlı yayında, 'Aslı ablam benim için çok kıymetli. Programı izlerken Bursalı gelinin içinde bulunduğu zor şartları görünce dayanamadım. Eşi işsizdi, kiralarını ödeyemiyorlardı ve evden çıkarılma riski vardı. Bu yüzden yayına bağlanıp 6 aylık kiralarını karşılamak istedim' ifadelerini kullandı.

Sürpriz yardım karşısında gözyaşlarını tutamayan sunucu Aslı Hünel ve yarışmacılar, Mehmet Çevik’e teşekkür etti. Çevik, bu desteğin kendisi için bir vefa olduğunu vurgulayarak, 'Zamanında bana dokunulmuştu, bugün de ben bir aileye dokunmak istedim' dedi.

Canlı yayında yaşanan bu anlamlı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler ses sanatçısı Mehmet Çevik’e duyarlılığı nedeniyle takdir mesajları yağdırdı.

