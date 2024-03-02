1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

1 Mart 2024 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar dizileri izleyicilerle buluştu, reyting heyecanı tavan yaptı. Özellikle NOW Tv'de gösterime giren Gaddar dizisi, Çağatay Ulusoy'un etkileyici performansıyla büyük ilgi gördü. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, bu yapımların sıralamadaki yerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Reyting listesi ne zaman açıklanacak, hangi dizi zirveye yerleşecek, izleyicilerin favorisi hangisi oldu gibi soruların cevabı haberimizde