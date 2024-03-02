1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar reyting sıralaması
1 Mart Cuma günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Gaddar, Kara Ağaç Destanı, Ateş Kuşları, Çarkıfelek, Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara geldiği günde kazanan yapım da belli oldu. İşte 1 Mart Cuma reytinglerine dair tüm detaylar…
TOTAL'DE ZİRVEDE: KIZILCIK ŞERBETİ
Total'de 1. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” yer aldı.
Star TV'de ekranlara gelen “Yalı Çapkını” ise Total'de 2. sırada yer aldı.
Total'de 3. sırada ise Now’da yayınlanan “Gaddar” programı bulunuyor.
AB'DE ZİRVEDE YİNE KIZILCIK ŞERBETİ
AB grubunda da 1. sırada “Kızılcık Şerbeti” programı yer alıyor.
ABC'DE GADDAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
ABC grubunda ise 3. sırada “Gaddar” programı dikkat çekiyor.
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.