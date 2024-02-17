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16 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

16 Şubat 2024 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar dizileri izleyicilerle buluştu, reyting heyecanı tavan yaptı. Özellikle NOW Tv'de gösterime giren Gaddar dizisi, Çağatay Ulusoy'un etkileyici performansıyla büyük ilgi gördü. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, bu yapımların sıralamadaki yerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Reyting listesi ne zaman açıklanacak, hangi dizi zirveye yerleşecek, izleyicilerin favorisi hangisi oldu gibi soruların cevabı haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:12
16 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?

16 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar reyting sıralaması

16 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Yalı Çapkını

Kızılcık Şerbeti

Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB'de ise reyting listesinin ilk sırasında Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti özeti, üçüncü sırada Yalı Çapkını yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise önceliği Kızılcık Şerbeti aldı ve ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada ise Kızılcık Şerbeti özeti yer aldı.

TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz. Ancak, 16 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan programların özet reyting sonuçları şu şekildedir:

Total'de:

1. Yalı Çapkını

2. Kızılcık Şerbeti

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert

4. Esra Erol'da

5. Kızılcık Şerbeti (Özet)

6. Yalı Çapkını (Özet)

7. Gaddar

8. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

9. Arka Sokaklar

10. Ateş Kuşları

AB'de:

1. Kızılcık Şerbeti

2. Kızılcık Şerbeti (Özet)

3. Yalı Çapkını

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert

5. Esra Erol'da

6. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

7. Gaddar

8. Yalı Çapkını (Özet)

9. Ateş Kuşları

10. Bahar (Tekrar - Gece)

20+ABC1'de:

1. Kızılcık Şerbeti

2. Yalı Çapkını

3. Kızılcık Şerbeti (Özet)

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert

5. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

6. Gaddar

7. Esra Erol'da

8. Yalı Çapkını (Özet)

9. Gaddar (Özet)

10. Ateş Kuşları

Bu bilgiler ışığında, programların genel sıralamasını görebilirsiniz.

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