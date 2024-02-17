18 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

18 Şubat 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
18 Şubat 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, NOW, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor.
İşte 11 Şubat Pazar yayın akışı
TV8 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Beni Böyle Sev
08:30 Kül Masalı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Kül Masalı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:35 Kül Masalı
04:15 Beni Böyle Sev
06:15 Kapanış
STAR TV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sakla Beni
Show TV 18 Şubat 2024 Pazar yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
22:30 Gerzek Şaban
KANAL D 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Senden Önce
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Kanal 7 18 Şubat 2024 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)
08:00 Elif
09:50 Muhabbet Kapısı
11:45 Başkent Kulisi
12:20 Şoray Uzun Yolda
14:45 Film
16:45 Gezelim.com
17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Bahar Kapıda
20:30 Gelin
23:20 Sakarya Fırat
FOX TV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
ATV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:50 San Andreas Fayı
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster