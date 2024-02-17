Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

18 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

18 Şubat 2024 Pazar günü, televizyonseverler için oldukça dolu dolu bir akşam olacak. Türkiye'nin önde gelen kanalları, sevilen dizilerin ve ilgi çekici programların yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Özellikle Teşkilat, Yargı, Kirli Sepet ve Survivor gibi popüler yapımlar, izleyicileri ekran başına çekecek. Dizi tutkunları, bu heyecan dolu akşamı kaçırmamak için televizyon yayın akışını yakından takip ediyor. 18 Şubat Pazar günü televizyon programlarını merak eden izleyiciler, haberimizi inceleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:24
18 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

18 Şubat 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı

18 Şubat 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, NOW, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor.

İşte 11 Şubat Pazar yayın akışı

TV8 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

08:30 Kül Masalı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Kül Masalı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:35 Kül Masalı

04:15 Beni Böyle Sev

06:15 Kapanış

STAR TV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sakla Beni

Show TV 18 Şubat 2024 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

22:30 Gerzek Şaban

KANAL D 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Senden Önce

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Kanal 7 18 Şubat 2024 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)

08:00 Elif

09:50 Muhabbet Kapısı

11:45 Başkent Kulisi

12:20 Şoray Uzun Yolda

14:45 Film

16:45 Gezelim.com

17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Bahar Kapıda

20:30 Gelin

23:20 Sakarya Fırat

FOX TV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

ATV 18 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:50 San Andreas Fayı

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

İLGİLİ HABERLER

THY otobüs biletinden ucuza uçak bileti satıyor! İki güne özel fiyatı kaçırmayın

THY otobüs biletinden ucuza uçak bileti satıyor! İki güne özel fiyatı kaçırmayın

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

O bankalar krediden kuruş faiz almayacak! Başvurmayan büyük şansı tepecek: İşte şartlar

O bankalar krediden kuruş faiz almayacak! Başvurmayan büyük şansı tepecek: İşte şartlar

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
2
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümde Neler Olacak? Doğa Hamile mi? Fragmanı İzle!
3
Ateş Kuşları’nda Sultan’ın Sırrı Ortaya Çıkacak mı? Dizi Sosyal Medyayı Salladı
4
18 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?
5
Kod Adı Kırlangıç'ın konusu değişti! Drone yarışları bitti, Rc arabalar başladı
6
Nihat Hatipoğlu’ndan Esra Erol’un mehdi davasına sert tepki: Deccal ve mehdi yalanı!
7
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor

Bağırsakta ne var ne yok boşaltıyor! Kahvenin içine bir kaşık ekleyen fazla kilolarından arınıyor

Bankada hesabı olanlara az önce duyuru geldi! Bankalar için tamamen zorunlu oldu

Bu Cuma'da destek günü! Bakan açıkladı hemen IBAN'a bakın

Lise-Üniversite mezunları en düşük 70 KPSS puanına TSE personeli olacak! TSE sözleşmeli personel alım ilanı açıldı

THY otobüs biletinden ucuza uçak bileti satıyor! İki güne özel fiyatı kaçırmayın

18 Şubat 2024 Pazar günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Emekli rahat etsin diye o tutar arttırıldı! Trink 15.000 TL ödenecek

O bankalar krediden kuruş faiz almayacak! Başvurmayan büyük şansı tepecek: İşte şartlar

150 bin TL toplu para arayanlar Halkbank'a akın ediyor! Düşük faizli kampanya başladı

O illerde arsa sahibi olmak için 2.600 TL yeter! 48 ay ödeyen tapuyu kapacak

Cüzdanında Maximum kart olanlara 150 TL para iadesi! Bu işlem için 2 dakika yeter

Kredi kartı olan yandım Allah diyecek! Uzman isim uykuları kaçıracak gerçeği açıkladı