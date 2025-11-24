Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Uzak Şehir 24 Kasım 2025 Pazartesi saat 20:00'de Kanal D'de yeni bölümüyle ekranda olacak; Alya'nın Mardin'deki oğlunu geri alma mücadelesi ve Boran'ın vasiyetindeki sırlar ön planda.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 13:26
Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D Yayın Akışı

Kanal D ekranlarının her hafta ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 24 Kasım 2025 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümü 24 Kasım Pazartesi günü, saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Uzak Şehir Yeni Bölümde Neler Olacak?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, bu akşam yayınlanacak bölümde yine güçlü bir dram sunuyor. Alya'nın, Mardin'de Albora ailesinin elinde olan oğlunu geri alma mücadelesi yeni bir boyuta taşınıyor. Alya'nın cesurca planladığı hamleler, Albora ailesi'nin katı kurallarıyla şiddetli bir çatışmaya girerken gerilim giderek tırmanıyor.

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Özellikle Boran'ın ölümünün ardındaki sırlar ve vasiyetin yol açtığı aile içi hesaplaşmalar, bu bölümde düğümlerin çözülmesine zemin hazırlıyor. Töre ve geleneklerin modern hayatla çarpıştığı bu zorlu yolculukta Alya, hem kendi hayatını hem de oğlunun geleceğini korumak için riskli kararlar almak zorunda kalacak.

Uzak Şehir Hangi Günler Yayınlanıyor?

Uzak Şehir dizisi, her hafta Pazartesi akşamları Kanal D kanalında izleyiciyle buluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm
2
İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?
3
Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması
4
Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek
5
Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde
6
Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı
7
Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?