Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D Yayın Akışı

Kanal D ekranlarının her hafta ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 24 Kasım 2025 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümü 24 Kasım Pazartesi günü, saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Uzak Şehir Yeni Bölümde Neler Olacak?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, bu akşam yayınlanacak bölümde yine güçlü bir dram sunuyor. Alya'nın, Mardin'de Albora ailesinin elinde olan oğlunu geri alma mücadelesi yeni bir boyuta taşınıyor. Alya'nın cesurca planladığı hamleler, Albora ailesi'nin katı kurallarıyla şiddetli bir çatışmaya girerken gerilim giderek tırmanıyor.

Özellikle Boran'ın ölümünün ardındaki sırlar ve vasiyetin yol açtığı aile içi hesaplaşmalar, bu bölümde düğümlerin çözülmesine zemin hazırlıyor. Töre ve geleneklerin modern hayatla çarpıştığı bu zorlu yolculukta Alya, hem kendi hayatını hem de oğlunun geleceğini korumak için riskli kararlar almak zorunda kalacak.

Uzak Şehir Hangi Günler Yayınlanıyor?

Uzak Şehir dizisi, her hafta Pazartesi akşamları Kanal D kanalında izleyiciyle buluşmaktadır.