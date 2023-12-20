21 Aralık 2023 Perşembe TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, hangi diziler var?

21 Aralık 2023 Perşembe TV Programları! Hangi Kanalda Ne Var, Hangi Diziler Var?

Televizyon severler için 21 Aralık 2023 Perşembe akşamı, çeşitli ve keyifli programlar ve diziler izleme fırsatı sunuyor. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, ve Kanal 7 gibi popüler kanalların programları büyük ilgi görüyor. Bu akşam seyirciler, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Arak, Sakla Beni ve MasterChef gibi sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. 21 Aralık’ta hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını merak ediyorsanız, haberimizi okuyabilirsiniz.

TV8 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star

TRT 1 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:05 Diriliş “Ertuğrul”

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:05 Diriliş “Ertuğrul”

05:05 Lingo Türkiye

06:05 Kapanış

STAR TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

SHOW TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Arak

KANAL D 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

22:00 Armageddon

KANAL 7 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Elif

09:50 Muhabbet Kapısı

12:15 Film

13:40 Film

15:00 Bana Sevmeyi Öğret

16:30 Kan Çiçekleri

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Esaret

21:15 Sakın Söyleme

23:15 Sakarya Fırat

ATV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

FOX TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda