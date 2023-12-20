21 Aralık 2023 Perşembe TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, hangi diziler var?
21 Aralık 2023 Perşembe TV Programları: Hangi Kanalda Ne Var? Televizyon severler için 21 Aralık 2023 Perşembe akşamı, birçok ilgi çekici program ve dizi seçeneği var. Hangi kanalda ne var, hangi diziler var, detaylı program akışı için haberimizi okuyun.
21 Aralık 2023 Perşembe TV Programları! Hangi Kanalda Ne Var, Hangi Diziler Var?
Televizyon severler için 21 Aralık 2023 Perşembe akşamı, çeşitli ve keyifli programlar ve diziler izleme fırsatı sunuyor. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8, TRT1, ve Kanal 7 gibi popüler kanalların programları büyük ilgi görüyor. Bu akşam seyirciler, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Arak, Sakla Beni ve MasterChef gibi sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. 21 Aralık’ta hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını merak ediyorsanız, haberimizi okuyabilirsiniz.
TV8 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT 1 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:10 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:05 Diriliş “Ertuğrul”
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:05 Diriliş “Ertuğrul”
05:05 Lingo Türkiye
06:05 Kapanış
STAR TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18.15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
SHOW TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Arak
KANAL D 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
22:00 Armageddon
KANAL 7 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Elif
09:50 Muhabbet Kapısı
12:15 Film
13:40 Film
15:00 Bana Sevmeyi Öğret
16:30 Kan Çiçekleri
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Esaret
21:15 Sakın Söyleme
23:15 Sakarya Fırat
ATV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
FOX TV 21 Aralık 2023 Perşembe Program Akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda