23 Ocak 2024 Salı TV yayın akışı! TV'de bugün neler var? Hangi dizi saat kaçta?
23 Ocak 2024 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden heyecanlı diziler ve programlar izleyicilerle buluşacak. Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 gibi kanallar, özel içerikleriyle izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor. Bu akşam Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Aile ve Survivor gibi popüler yapımların yeni bölümleri ekrana gelecek mi, merak konusu. Günün en önemli bilgilerinden biri olan TV yayın akışı, izleyicilerin sevdikleri programları takip etmeleri için önemli bir kaynak olacak. Her kanalın öne çıkan içerikleriyle izleyicilere farklı bir seçenek sunduğu günlük yayın akışı haberimizde.
23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
23 Ocak 2024 Salı, televizyon kanalları yine birçok farklı yapım seyirci ile buluşuyor. Kanal D, TRT1, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Fox TV ekranlarında diziler, yarışmalar, programlar ve filmler izleyicileri bekliyor. Akşam kuşağında ise heyecan dorukta. Bu akşam Yabani, Ben Bu Cihana Sığmaz, Aile ve Survivor yeni bölüm var mı? sevilen gibi yapımların yeni bölümleri var mı? 23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, FOX, TV8, TRT1, Kanal 7, Show, Star Tv yayın akrabalarımızdan ayrılanlardan ayrıldık.
Televizyon özelliklerini kaçırmamak için bu akışları takip edebilir ve istediğiniz tarihte izleyebilirsiniz. Yayın akışlarını merak ettiğiniz bölümleri yorum kısmından bildirebilirsiniz. İyi seyirler.
23 Ocak 2024 Salı günü televizyonda hangi dizinin yeni bölümleri yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta olacak diye merak ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız 23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
TV8 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalsın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.25 İncir Ağacı
06.45 Benim Adım Melek
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.40 Diriliş "Ertuğrul"
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Hitman Ajan 47"
00.15 Yerli Dizi
03.00 Diriliş "Ertuğrul"
05.15 Kapanış
STAR TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kolpaçino 3
SHOW TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Dizi
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile
KANAL D 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kim Bu Aile?
22:30 Üç Kız Kardeş
Kanal 7 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Elif
10:30 Güzide ile Mutfaktan Sofraya
12:00 Film
13:40 Film
15:00 Bahar Yeli
16:30 Kan Çiçekleri
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Esaret
21:15 Rüzgarlı Tepe
23:20 Sakarya Fırat
ATV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yabani