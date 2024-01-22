23 Ocak 2024 Salı TV yayın akışı! TV'de bugün neler var? Hangi dizi saat kaçta?

23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı

23 Ocak 2024 Salı, televizyon kanalları yine birçok farklı yapım seyirci ile buluşuyor. Kanal D, TRT1, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Fox TV ekranlarında diziler, yarışmalar, programlar ve filmler izleyicileri bekliyor. Akşam kuşağında ise heyecan dorukta. Bu akşam Yabani, Ben Bu Cihana Sığmaz, Aile ve Survivor yeni bölüm var mı? sevilen gibi yapımların yeni bölümleri var mı? 23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, FOX, TV8, TRT1, Kanal 7, Show, Star Tv yayın akrabalarımızdan ayrılanlardan ayrıldık.

Televizyon özelliklerini kaçırmamak için bu akışları takip edebilir ve istediğiniz tarihte izleyebilirsiniz. Yayın akışlarını merak ettiğiniz bölümleri yorum kısmından bildirebilirsiniz. İyi seyirler.

23 Ocak 2024 Salı günü televizyonda hangi dizinin yeni bölümleri yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta olacak diye merak ediliyor. İşte sizler için hazırladığımız 23 Ocak 2024 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

TV8 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalsın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.25 İncir Ağacı

06.45 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.40 Diriliş "Ertuğrul"

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Hitman Ajan 47"

00.15 Yerli Dizi

03.00 Diriliş "Ertuğrul"

05.15 Kapanış

STAR TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kolpaçino 3

SHOW TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Dizi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile

KANAL D 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kim Bu Aile?

22:30 Üç Kız Kardeş

Kanal 7 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Elif

10:30 Güzide ile Mutfaktan Sofraya

12:00 Film

13:40 Film

15:00 Bahar Yeli

16:30 Kan Çiçekleri

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Esaret

21:15 Rüzgarlı Tepe

23:20 Sakarya Fırat

ATV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00Ben Bu Cihana Sığmazam

FOX TV 23 Ocak 2024 Salı Yayın Akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yabani