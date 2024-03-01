29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Dün gece İnci Taneleri mi Survivor mı birinci oldu?

Perşembe reyting sonuçları: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Kül Masalı, Sakla Beni, Aldatmak, Survivor reyting sıralaması
Televizyon izleyicilerinin tercihleri doğrultusunda belirlenen 29 Şubat tarihine ait reyting sonuçları açıklandı. Hangi yapımların hangi kanallarda ve hangi sıralamalarda yer aldığı merak konusu oldu.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI:
1. Kanal D - "İnci Taneleri"
2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"
3. Now TV - "Hudutsuz Sevda"
AB REYTİNG SONUÇLARI:
1. Kanal D - "İnci Taneleri"
2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"
3. İnci Taneleri" dizisinin özeti
ABC REYTİNG SONUÇLARI:
1. Kanal D - "İnci Taneleri"
2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"
3. İnci Taneleri" dizisinin özeti
Dünün en çok izlenen yapımları arasında, özellikle Kanal D'de yayınlanan "İnci Taneleri" dizisi büyük bir ilgiyle karşılandı ve reytinglerde ilk sıralarda yer aldı.