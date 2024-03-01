29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Dün gece İnci Taneleri mi Survivor mı birinci oldu?

29 Şubat 2024 Perşembe günü televizyonda yayınlanan dizilerin, programların ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Sakla Beni, Aldatmak, İnci Taneleri, Kül Masalı ve Hudutsuz Sevda gibi sevilen dizilerin reyting mücadelesi sürerken Survivor 2024 de reyting listesinde yerini aldı. Reyting sonuçları, bir yapımın izleyici nezdinde ne kadar başarılı olduğunu ve ilgi çektiğini gösteriyor. Her gün saat 10:30’da paylaşılan reytingler, televizyon kanallarının program akışlarını belirliyor ve reytingi yüksek olmayan yapımların final yapma olasılığını gündeme getiriyor. Haberimizde, 29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçlarını ve izlediğiniz dizilerin reyting durumunu öğrenebilirsiniz.