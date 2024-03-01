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29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Dün gece İnci Taneleri mi Survivor mı birinci oldu?

29 Şubat 2024 Perşembe günü televizyonda yayınlanan dizilerin, programların ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Sakla Beni, Aldatmak, İnci Taneleri, Kül Masalı ve Hudutsuz Sevda gibi sevilen dizilerin reyting mücadelesi sürerken Survivor 2024 de reyting listesinde yerini aldı. Reyting sonuçları, bir yapımın izleyici nezdinde ne kadar başarılı olduğunu ve ilgi çektiğini gösteriyor. Her gün saat 10:30’da paylaşılan reytingler, televizyon kanallarının program akışlarını belirliyor ve reytingi yüksek olmayan yapımların final yapma olasılığını gündeme getiriyor. Haberimizde, 29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçlarını ve izlediğiniz dizilerin reyting durumunu öğrenebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:30
29 Şubat 2024 Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Dün gece İnci Taneleri mi Survivor mı birinci oldu?

Perşembe reyting sonuçları: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Kül Masalı, Sakla Beni, Aldatmak, Survivor reyting sıralaması

Televizyon izleyicilerinin tercihleri doğrultusunda belirlenen 29 Şubat tarihine ait reyting sonuçları açıklandı. Hangi yapımların hangi kanallarda ve hangi sıralamalarda yer aldığı merak konusu oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI:

1. Kanal D - "İnci Taneleri"

2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"

3. Now TV - "Hudutsuz Sevda"

reyting

AB REYTİNG SONUÇLARI:

1. Kanal D - "İnci Taneleri"

2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"

3. İnci Taneleri" dizisinin özeti

reyting

ABC REYTİNG SONUÇLARI:

1. Kanal D - "İnci Taneleri"

2. Atv - "Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması"

3. İnci Taneleri" dizisinin özeti

reyting

Dünün en çok izlenen yapımları arasında, özellikle Kanal D'de yayınlanan "İnci Taneleri" dizisi büyük bir ilgiyle karşılandı ve reytinglerde ilk sıralarda yer aldı.

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