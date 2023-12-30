31 Aralık 2023 Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var? İşte 2024 Yılbaşı TV programları

2024 YILBAŞI TV PROGRAMLARI || 31 Aralık’ta hangi kanalda ne var? Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları burada

Yılbaşına girmemize çok az kaldı ve 31 Aralık 2023 tv yayın akışı merak konusu oldu. Yılbaşı tv programları 2024 için araştırmalar devam ediyor. Yılbaşını evde aileleriyle veya arkadaşlarıyla televizyon karşısında geçirecek olanlar yılbaşında hangi kanalda ne var diye soruyor. İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları:

2024 YILBAŞI TV PROGRAMLARI NELER?

Yılbaşı televizyon programları 2024 yılına girerken izleyicileri eğlendirecek. Tv8’de O Ses Türkiye Yılbaşı 2024, Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, İbo Show Yılbaşı 2024 konukları ile ekrana geliyor. Ayrıca popüler diziler de yılbaşı bölümleri ile seyircileriyle buluşacak. Peki, 31 Aralık tv yayın akışı hangi kanalda, neler var? Kanal D, Show TV, TV8, Fox, Star TV yılbaşı televizyon programları şöyle:

KANAL D YILBAŞI PROGRAMI- Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024

Kanal D’nin sevilen eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile izleyicileri coşturacak. Şarkılar Bizi Söyler’in 31 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

TV8 YILBAŞI PROGRAMI- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yılbaşı programında sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı’nın yerine sunuculuk yapacak. Acun Ilıcalı ise Beyaz’ın yerine jüri koltuğuna oturacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş olacak.

Yarışmada ünlüler de boy gösterecek. Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlüler yarışacak. 20 ve 26 Aralık’ta yarışmacılar Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yaptı.

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI- İbo Show Yılbaşı 2024

İbo Show yılbaşı saat 20:00’de ekrana gelecek. İbo Show yılbaşı 2024 konukları arasında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Serdar Ortaç, Aleyna Tilki, Resul Dindar gibi özel isimler olacak.

TRT 1 YILBAŞI PROGRAMI- Lingo Türkiye

TRT 1’in popüler yarışma programı Lingo Türkiye yılbaşı gecesi; Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.

ATV YILBAŞI PROGRAMI- Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2024

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programı 31 Aralık akşamı saat 22:40’ta başlayacak.

SHOW TV YILBAŞI PROGRAMI- Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 2024

31 Aralık akşamı saat 20.00’de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı ekrana gelecek. Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları arasında Metin Özülkü, Norm Ender, Sibel Alaş ve daha pek çok ünlüyle kahkaha dolu anlar yaşanacak.

FOX TV YILBAŞI PROGRAMI

Fox Tv 31 Aralık yayın akışı listesinde saat 20:00’de Kirli Sepeti dizisi ve 23:00’da Müstakbel Damat filmi ekranlara gelecek.