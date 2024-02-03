4 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

4 Şubat 2024 Pazar günü, televizyonseverler için dopdolu bir akşam olacak. Türkiye'nin önde gelen kanalları, sevilen dizilerin ve ilgi çekici programların yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Teşkilat, Yargı, Kirli Sepeti ve Survivor gibi önemli yapımlar, izleyicileri ekran başına çekecek. Dizi tutkunları, bu heyecan dolu akşamı kaçırmamak için televizyon yayın akışını yakından takip ediyor. Sevdikleri programları kaçırmamak adına 4 Şubat Pazar televizyon yayın akışını öğrenmek isteyen izleyiciler, haberimizi inceleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.

4 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?
Yayın Tarihi:

4 Şubat 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı

4 Şubat 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor. İşte 4 Şubat Pazar yayın akışı

TV8 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Beni Böyle Sev

08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Bir Sevdadır

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 3'Te 3

STAR TV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

Show TV 4 Şubat 2024 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tatlı Dillim

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Sandık Kokusu

KANAL D 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Kanal 7 4 Şubat 2024 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)

08:00 Elif

09:50 Muhabbet Kapısı

11:45 Başkent Kulisi

12:20 Şoray Uzun Yolda

14:45 Film

16:45 Gezelim.com

17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Emanet

21:20 Bahar Kapıda

23:20 Sakarya Fırat

FOX TV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kopuk

15:45 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

ATV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:20 Spectre

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

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