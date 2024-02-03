4 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?
4 Şubat 2024 Pazar günü, televizyonseverler için dopdolu bir akşam olacak. Türkiye'nin önde gelen kanalları, sevilen dizilerin ve ilgi çekici programların yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Teşkilat, Yargı, Kirli Sepeti ve Survivor gibi önemli yapımlar, izleyicileri ekran başına çekecek. Dizi tutkunları, bu heyecan dolu akşamı kaçırmamak için televizyon yayın akışını yakından takip ediyor. Sevdikleri programları kaçırmamak adına 4 Şubat Pazar televizyon yayın akışını öğrenmek isteyen izleyiciler, haberimizi inceleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.
4 Şubat 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
4 Şubat 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor. İşte 4 Şubat Pazar yayın akışı
TV8 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Bir Sevdadır
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 3'Te 3
STAR TV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
Show TV 4 Şubat 2024 Pazar yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tatlı Dillim
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sandık Kokusu
KANAL D 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Kanal 7 4 Şubat 2024 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu (Meryem Nas kimdir?)
08:00 Elif
09:50 Muhabbet Kapısı
11:45 Başkent Kulisi
12:20 Şoray Uzun Yolda
14:45 Film
16:45 Gezelim.com
17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Emanet
21:20 Bahar Kapıda
23:20 Sakarya Fırat
FOX TV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kopuk
15:45 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
ATV 4 Şubat 2024 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:20 Spectre
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster