Acun Ilıcalı '2.Sayfa'nın fişini çekti! Müge ve Gülşen arasındaki olaya kimsecikler inanamıyor!

18 yıl boyunca partneri ve çok yakın arkadaş Müge Dağıstanlı Erdoğan'la birlikte programın sunuculuğunu yapan Gülşen Yüksel, bir anda ekrandan ayrılma kararı aldı. Yüksel alelacele aldığı karar sonrası ayrıldığı programa şu ifadeleri kullanarak veda etti:

"2024 yılı herkese sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, sürekli çoğaldığınız bir yıl olarak düşünün. Yeni başlangıçlarla umut olabilir. 2024 yılına yeni başlangıçlarla, yeni projelerle, yeni heyecanlarla ilerliyoruz. 2. Sayfa programı ekrana veda ettiğinde; Kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programıyla sabahlara iz bırakmaya devam edecek. Burada birlikte olamasak da birlikteyiz. Ta ki dostluğumuz ölene kadar. Bu ekranda kardeşimi size emanet ediyorum."





Müge Dağıstanlı, 2024'te gösterilecek "Araması Kalmasın" adlı yeni programı gazeteci Ali Eyüboğlu ile birlikte sunacak.

Bu ani ayrılıkların ardından şarkıcı İrem Derici'nin iki sunucu hakkında söyledikleri yeniden gündeme gelmiş, özellikle son aylarda Dilan Polat hakkında suçlamalar ortaya atılmış ve sunucular birçok fenomenin kayıtlarını ele geçirerek adından söz ettirmişti. İrem Derici, konuk olduğu programda yıllardır birlikte çalışan kişilerle anlaşmazlık yaşadığını, içlerinden birinin de partnerini 2 yıl boyunca dolandırdığını öne sürmüştü. Ortağını sahte faturalarla dolandıran şahsın eşiyle birlikte ABD'ye kaçmaya çalıştığını, konunun mağdur bir şekilde yetkililere iletildiğini açıklamıştı. Bu cümleler sonrası akıllara Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı gelmişti.





CEVAP GECİKMEDİ!

Gülşen Yüksel ile Müge Dağıstanlı, ortaya atılan bu iddialara cevap vermiş ve açıklamalarında "İftiraya o kadar alıştık ki artık bizi ilgilendirmiyor. 18 yılda hakkımızda ortaya çıkanlar... Kanalda yüz yüze kavga ettiğimizi, camları kırdığımızı söylüyorlar, Müge'nin beni evden kovduğunu söylüyorlar, yıllardır ayrı kaldığımızı söylüyorlar." ifadelerini kullanmışlardı.