Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi

Matematik dehası Devran’ın baba sorunuyla mücadelesini anlatan Deha dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı. Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Zuhal Gencer, Çağan Efe Ak ve Eylül Ersöz de dizide rol alacak.

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi
Yayın Tarihi:

Deha Dizisinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Deha, baba sorunu yaşayan ve matematikte üstün yetenekli bir gencin hayatını anlatan yeni bir dizi. ShowTV'de yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Umut Aral yaparken, senaryosunu Damla Serim kaleme alıyor. Dizinin başrolünde ise Aras Bulut İynemli yer alıyor.

Aras Bulut İynemli'nin Ailesi Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı Devran karakterinin annesi ve ikiz kardeşleri de belli oldu. Devran'ın annesi Gülce rolü için Zuhal Gencer seçildi. Devran'ın ikizleri Boran ve Ceylan'ı ise genç oyuncular Çağan Efe Ak ve Eylül Ersöz oynayacak.

Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi

Çağan Efe Ak, Aras Bulut İynemli ile İkinci Kez Birlikte

16 yaşındaki Çağan Efe Ak, daha önce de Aras Bulut İynemli ile bir projede yer almıştı. İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy'un küçüklüğünü canlandıran Ak, son olarak Kardeş Takımı filminde başrol oynamıştı. Eylül Ersöz ise ilk kez bir dizide rol alacak.

Öne Çıkanlar
Çay 109, bulaşık makinesi tableti 365 TL’ye düşüyor! Market önünde izdiham yaşandı Çay 109, bulaşık makinesi tableti 365 TL’ye düşüyor! Market önünde izdiham yaşandı
Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek
Kapış kapış satılan otomobiller listesi! O araçlar rekor kırdı Kapış kapış satılan otomobiller listesi! O araçlar rekor kırdı
Çok Okunanlar
İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi İnci Taneleri dizisi Dansöz Dilber kimdir? İşte Dilber'in gerçek hikayesi Yabani dizisi Özge kimdir, nereli? Yabani Özge'nin gerçek ismi ve rol aldığı diziler Yabani dizisi Özge kimdir, nereli? Yabani Özge'nin gerçek ismi ve rol aldığı diziler Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’ya yeni partner: Halil Babür! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’ya yeni partner: Halil Babür! Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez aynı dizide buluşuyor: Deha geliyor! Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez aynı dizide buluşuyor: Deha geliyor! 29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü 29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü