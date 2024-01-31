Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi

Deha Dizisinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Deha, baba sorunu yaşayan ve matematikte üstün yetenekli bir gencin hayatını anlatan yeni bir dizi. ShowTV'de yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Umut Aral yaparken, senaryosunu Damla Serim kaleme alıyor. Dizinin başrolünde ise Aras Bulut İynemli yer alıyor.

Aras Bulut İynemli'nin Ailesi Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı Devran karakterinin annesi ve ikiz kardeşleri de belli oldu. Devran'ın annesi Gülce rolü için Zuhal Gencer seçildi. Devran'ın ikizleri Boran ve Ceylan'ı ise genç oyuncular Çağan Efe Ak ve Eylül Ersöz oynayacak.

Çağan Efe Ak, Aras Bulut İynemli ile İkinci Kez Birlikte

16 yaşındaki Çağan Efe Ak, daha önce de Aras Bulut İynemli ile bir projede yer almıştı. İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy'un küçüklüğünü canlandıran Ak, son olarak Kardeş Takımı filminde başrol oynamıştı. Eylül Ersöz ise ilk kez bir dizide rol alacak.