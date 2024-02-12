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Aynen Aynen yeni sezonuyla ekrana dönüyor! İşte detaylar…

BluTV’nin sevilen dizisi Aynen Aynen yeni sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yapımcısı Games Medya, BluTV ile anlaşma aşamasında. Yeni sezonda hangi oyuncuların rol alacağı merak konusu.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:14

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:14

Aynen Aynen yeni sezonuyla ekrana dönüyor! İşte detaylar…

Aynen Aynen dizisi geri geliyor

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği ve reyting rekorları kıran Aynen Aynen dizisi yeni bölümleriyle ekrana dönecek.

BluTV kaliteli ve özgün içerikleriyle üyelerini memnun etmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk yerli online video platformunun en sevilen dizilerinden biri olan “Aynen Aynen” akıllarda kalmıştı. Eğlenceli ve konuşulan hikâyeleriyle sosyal medyada da popüler olan dizinin yeni sezonu için çalışmalar başladı. Dizinin yapımcısı Games Medya, BluTV ile anlaşmaya yakın.

Aynen Aynen yeni sezonuyla ekrana dönüyor! İşte detaylar…

Aynen Aynen’in yeni sezonunda kimlerin oynayacağı ise henüz netleşmedi.

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