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Ben Bu Cihana Sığmazam: Behçet Şavlı kimdir? İşte Mustafa Üstündağ'ın yeni rolü!

Behçet Şavlı, yeraltı dünyasında yükselen bir mafya lideridir. Silah kaçakçılığı yaparken, rakipleriyle karşı karşıya gelir. Silahları geri almak için masaya oturmak ya da devlete teslim etmek arasında bir seçim yapması gerekir.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:46
Ben Bu Cihana Sığmazam: Behçet Şavlı kimdir? İşte Mustafa Üstündağ'ın yeni rolü!

Mustafa Üstündağ, Ben Bu Cihana Sığmazam’da Behçet Şavlı Olarak Karşımıza Çıkıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde Mustafa Üstündağ’ı Behçet Şavlı rolünde izleyeceğiz. Üstündağ’ın canlandırdığı karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı büyük bir merak uyandırıyor. Behçet Şavlı, milliyetçi bir kişilikle yeraltı dünyasında saygın bir konuma sahip. Behçet Şavlı’nın karakter özellikleri şöyle:

Behçet Şavlı’nın Hayatı

Behçet Şavlı, Van’ın fakir bir köyünde doğmuş ve beş kardeşin en büyüğü olarak büyümüştür. Babası sınır ticaretiyle uğraşırken bir çatışmada hayatını kaybedince, Behçet 16 yaşında yetim kalır. Babasının eski dostu Seyit Karakeçe’nin peşinden İstanbul’a gider. Seyit, yeraltı dünyasında küçük de olsa bir yer edinmiş bir kabadayıdır. Behçet, Seyit’in yanında mafyanın işlerine karışır. Seyit, bu cesur ve sadık çocuğu sever ve korur.

Behçet Şavlı’nın Yükselişi

Behçet, 35 yaşına geldiğinde İstanbul’un saygın mafyalarından biri haline gelir. Gece kulüplerinin güvenliğinden, açık otoparklara kadar birçok işin patronudur. Mafyalığı, Seyit’ten öğrendiği kabadayılık anlayışıyla yapar. İstanbul’da bu işlere devam ederken, babasının mesleği olan kaçakçılığı da sürdürür ve bu alanda da en büyüklerden biri olur. Cezayir ve Gardaşov, silah üretiminde ortaklık yaparlar ama bunları satmak için masaya bağlıdırlar. Bu durumdan kurtulmak için Katar’a silah satmaya karar verirler. Ancak Vedat, Cancal ve Gedikali, Cezayir ve Gardaşov’un haberi olmadan silahları çalarlar. Silahları terör örgütlerine satmayı planlarlar. Bu iş için Behçet’le anlaşırlar. Ama Behçet, silahların Cezayir ve Gardaşov’a ait olduğunu fark eder ve silahları geri alır. Vedat, Cancal ve Gedikali, Behçet’i öldürmeye çalışırlar ama başaramazlar. Behçet’in amacı ise farklıdır. Ya silahların bedeli olarak kendisini de masaya alacaklar, ya da Behçet silahları Atakan’a yani devlete teslim edip onların terör örgütlerine silah sattığını açıklayacaktır.

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