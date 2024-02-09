Bige Önal, Aile Albümü’nde hangi rolü oynayacak?

Aile Albümü Dizisinde Behice Sürprizi: Rolü Kim Oynayacak?

O3 Medya'nın atv için hazırladığı "Aile Albümü" adlı dizide senaryoda önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin ilk taslaklarında olmayan Behice karakteri, sonradan hikayeye dahil edildi.

Aile Albümü'nün Başrolleri Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora

Dizide Akın Akınözü, Kılıç Tütüncü adlı bir fotoğrafçıyı, Aslıhan Malbora ise Ela Ataman adlı bir ressamı canlandırıyor. Bu iki sanatçının hayatları, bir aile albümü sayesinde kesişiyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay oturuyor.

Behice Rolü Bige Önal'a Teklif Edildi

Dizinin yeni karakteri Behice, Ela'nın yakın arkadaşı olarak karşımıza çıkacak. Behice rolü için ise başarılı oyuncu Bige Önal'a teklif götürüldüğü, güzel oyuncunun da diziyle ilgili görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yanı sıra Halil Babür, Tilbe Saran, Büşra Pekin, Feri Güler, Sena Arat, Emirhan Dönmez, Serhat Teoman, Arif Pişkin, Öykü Su Okur ve Onuryay Evrentan Atasalihi gibi isimler de yer alıyor.