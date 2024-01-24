BKM Film’den Muhteşem Bir Dönem Filmi: “Bir Cumhuriyet Şarkısı”

Ertan Saban, Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum'un Başrolünde Olduğu "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Filmi Yakında Vizyonda

BKM Film'in büyük bir heyecanla beklenen yeni projesi "Bir Cumhuriyet Şarkısı" için geri sayım başladı. Dev bütçeli ve muhteşem bir kadroya sahip olan bu dönem filmi, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlandı.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" Filminin Konusu ve Oyuncuları

Filmin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. 1 Mart'ta çekimlerine başlanacak olan film, 1930'lu yıllarda geçiyor. Türkiye'nin o dönemdeki sosyal, kültürel ve siyasi hayatına ışık tutacak olan film, aynı zamanda izleyicileri hem güldürecek hem de duygulandıracak bir hikaye anlatıyor.

Filmin başrollerinde ise ülkemizin sevilen ve başarılı oyuncuları Ertan Saban, Çağlar Çorumlu ve Boran Kuzum yer alıyor. Bu üç isim, filmde Cumhuriyetin kuruluş ideallerine bağlı, farklı karakterlere hayat veriyor. Filmin diğer oyuncuları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı" Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

BKM Film'in vizyona girdiği anda bir klasik haline gelecek olan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, henüz kesin bir tarih belirlenmediği için ne zaman vizyona gireceği merak konusu. Ancak filmin 2024 yılı içinde sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Bu filmi kaçırmayın!