Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar, Taksici olayı için verdiği mesajdan sonra şimdi de hayvanlara yapılan eziyetlere dur diyor!

Gaddar, hayvanlara işkence edenleri cezalandırıyor

AyYapım'ın ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'u televizyon ekranlarına geri getiren NOW'da yayınlanan dizisi "Gaddar" son bölümde taksici katillerini yakaladıktan sonra bu hafta hayvan hakları ihlallerine odaklanıyor.

Gaddar dizisi toplumun kanayan yaralarını gündeme getiriyor

Gaddar dizisi, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini, Hürer Ebeoğlu'nun senaristliğini yaptığı bir sosyal adalet draması. Dizide, geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi üzen taksici cinayeti işlenmişti. Gaddar'da bu hafta da hayvanlara yapılan eziyetler ve işkenceler ele alınıyor.

Gaddar, hayvan dostu bir kahraman

Senaryoda, "Gaddar Kötüleri Haklar" sloganıyla halkın gönlünde yer edinen Gaddar, bu hafta hayvanlara zulmedenleri adalet önüne çıkaracak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Gaddar'ın güncel konulara parmak bastığı senaryosu izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.