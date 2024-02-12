Demet Evgar, o marka ile yedinci yılını kutluyor. Bahar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu, reklam ve dizi afişleriyle İstanbul sokaklarını süslüyor!

Demet Evgar, Lay’s ile 7. yılını kutluyor. Bahar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu, reklam ve dizi afişleriyle İstanbul sokaklarını süslüyor.

Demet Evgar, o marka ile yedinci yılını kutluyor. Bahar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu, reklam ve dizi afişleriyle İstanbul sokaklarını süslüyor!
Yayın Tarihi:

Demet Evgar 7. Yıl sözleşmesini imzaladı

MF Yapım'ın hazırladığı Bahar dizisiyle 13 Şubat’ta televizyon seyircisiyle buluşacak olan ülkemizin başarılı oyuncularından Demet Evgar, Lay’s ile olan reklam işbirliğini 7. yıla taşıdı. Evgar, markayla altı yıldır devam eden çalışmasını yeni sözleşmeyi de onaylayarak sürdürdü. Evgar’ın yıldızı olduğu markanın reklam çalışmaları, ünlülerle yapılan işbirlikleri arasında gösterilen başarıyla dikkat çekiyor. Bir çiftçi kızı olan Demet Evgar'ın tarıma verdiği önemi yansıtan ilginç reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri, birçok ödüle de layık görüldü.

Reklam ve dizi afişleri aynı anda sokaklarda

Başarılı oyuncunun yeni reklam kampanyası “Her Film Çıtırında” ile 13 Şubat’ta Show TV'de yayınlanacak olan ‘Bahar’ dizisinin tanıtımlarının İstanbul caddelerinde aynı zamanda görücüye çıktığı tesadüf de gözlerden kaçmadı.

Demet Evgar, o marka ile yedinci yılını kutluyor. Bahar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu, reklam ve dizi afişleriyle İstanbul sokaklarını süslüyor!

Öne Çıkanlar
Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin
Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı Başvurusu onaylanana 7 gün sonra 5.783 TL ödenecek! Devlet yardım vanalarını açtı
Sadece çiğneyerek 15 kilo vermek mümkün! Bildiğiniz tüm diyet ve sporları unutun! Sadece çiğneyerek 15 kilo vermek mümkün! Bildiğiniz tüm diyet ve sporları unutun!
Çok Okunanlar
Kuruluş Osman, Tacettin Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Tacettin Noyan tarihteki acımasız Moğol generallerinden Kuruluş Osman, Tacettin Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Tacettin Noyan tarihteki acımasız Moğol generallerinden Kirli Sepeti’nde kadro değişikliği! Üç oyuncu birden veda ediyor Kirli Sepeti’nde kadro değişikliği! Üç oyuncu birden veda ediyor Kirli Sepeti dizisi Ece kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevcan Yaşar’ın hayatı Kirli Sepeti dizisi Ece kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevcan Yaşar’ın hayatı Kirli Sepeti Medine'nin kardeşi Esma'yı kim oynuyor? Kirli Sepeti Esma kimdir, kaç yaşında? Kirli Sepeti Medine'nin kardeşi Esma'yı kim oynuyor? Kirli Sepeti Esma kimdir, kaç yaşında? Kardeşlerim dizisine Altın Portakal ödüllü sürpriz oyuncu dahil oldu! İşte detayları Kardeşlerim dizisine Altın Portakal ödüllü sürpriz oyuncu dahil oldu! İşte detayları