Demet Evgar, o marka ile yedinci yılını kutluyor. Bahar dizisiyle ekrana dönen başarılı oyuncu, reklam ve dizi afişleriyle İstanbul sokaklarını süslüyor!

Demet Evgar 7. Yıl sözleşmesini imzaladı

MF Yapım'ın hazırladığı Bahar dizisiyle 13 Şubat’ta televizyon seyircisiyle buluşacak olan ülkemizin başarılı oyuncularından Demet Evgar, Lay’s ile olan reklam işbirliğini 7. yıla taşıdı. Evgar, markayla altı yıldır devam eden çalışmasını yeni sözleşmeyi de onaylayarak sürdürdü. Evgar’ın yıldızı olduğu markanın reklam çalışmaları, ünlülerle yapılan işbirlikleri arasında gösterilen başarıyla dikkat çekiyor. Bir çiftçi kızı olan Demet Evgar'ın tarıma verdiği önemi yansıtan ilginç reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri, birçok ödüle de layık görüldü.

Reklam ve dizi afişleri aynı anda sokaklarda

Başarılı oyuncunun yeni reklam kampanyası “Her Film Çıtırında” ile 13 Şubat’ta Show TV'de yayınlanacak olan ‘Bahar’ dizisinin tanıtımlarının İstanbul caddelerinde aynı zamanda görücüye çıktığı tesadüf de gözlerden kaçmadı.