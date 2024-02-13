Demet Evgar'ın Bahar'ı bu akşam Show TV'de başlıyor! İşte ''Bahar'' dizisinin konusu ve oyuncuları..

Bahar - Show Tv'nin Yeni Dizisi

Bahar, bu akşam saat 20.00'de Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizide, hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşen bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Bahar'ın Hayatı Değişiyor

Bahar (Demet Evgar), ailesiyle mutlu bir hayat sürerken, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bu durum, ailesinin gizli yüzünü ortaya çıkarır. Özellikle de eşi Timur (Mehmet Yılmaz Ak), Bahar'ın bilmediği birçok sırrı saklamaktadır. Bahar, Timur'un gerçek yüzünü gördüğünde, hayal kırıklığına uğrar ve hayatını sorgulamaya başlar.

Evren Bahar'ın Umut Işığı Olacak

Bu zorlu süreçte Bahar'ın yanında olan tek kişi, Evren (Buğra Gülsoy) olur. Evren, Timur'un hem iş hem de aşk hayatında rakibi olan başarılı bir avukattır. Evren, Bahar'a destek olurken, aralarında bir yakınlaşma başlar. Bahar, Evren sayesinde hayata yeniden tutunmaya çalışır. Ancak, bu durum Timur'un hoşuna gitmez ve Bahar'ın hayatını daha da zorlaştırır. Karakterler arasında, Nevra (Hatice Aslan) ve Rengin (Ecem Özkaya) da bulunuyor.