Kuruluş Osman Holofira’nın teyzesi Olivia kimdir, nereli, kaç yaşında? Olivia öldü mü?

Kuruluş Osman Olivia'yı kim oynuyor, gerçek ismi ne?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her hafta yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda ortaya çıkan Olivia karakteri, hem Bizans hem de Türkler arasında yaşanan olaylara tanıklık ediyor. Olivia, Holofira’nın teyzesi ve Bizans İmparatoru II. Andronikos’un yeğenidir. Dizide Olivia karakterini canlandıran Ebru Kocaağa ise, deneyimli ve güzel bir oyuncudur. İşte, Olivia ve Ebru Kocaağa hakkında merak edilenler…





Kuruluş Osman, Olivia kimdir?



Olivia, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda yer alan bir karakterdir. Holofira’nın teyzesi ve Bizans İmparatoru II. Andronikos’un yeğenidir. Bizans’ın en zengin ve güçlü ailelerinden birine mensuptur. Olivia, Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve askeri krizlerden rahatsızdır. Bu yüzden, Bizans’ın Türklerle barış yapmasını istemektedir. Olivia, Türk kültürüne ve inancına saygılıdır. Holofira’nın Orhan Bey ile evlenmesine de destek olmuştur. Olivia, Bizans’ın Türklerle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ebru Kocaağa kimdir?

Ebru Kocaağa, 20 Temmuz 1982 tarihinde Almanya'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Mankenlik kariyerine İzmir'de bir ajansa kaydolarak başladı ve daha sonra İstanbul'a yerleşerek mankenlik ve sunuculuk yapmaya devam etti.

2004 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda finalistler arasında yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk kariyerine 2005-2007 yılları arasında yayınlanan "Acı Hayat" dizisinde canlandırdığı Filiz Kervancıoğlu karakteriyle adım attı. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar ve diğer birçok ünlü isimle birlikte rol aldı.

2008 yılında Boxer dergisi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En Seksi Kadını Kim" anketinde 3. seçildi ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

2010 yılında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine Dicle karakteriyle katıldı ve 150. bölümde diziden ayrıldı.

Oyunculuğunun yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Kocaağa, 2012 yılında Özge Özberk'in "N'apcaz Şimdi" adlı komedi filminde Alev rolünü üstlendi.

Ebru Kocaağa'nın filmografisi şu şekildedir:







- 2013: Nizama Adanmış Ruhlar - Zuhal

- 2012: N'apcaz Şimdi - Alev

- 2012: Kişiliksiz - Aysın

- 2010-2011: Kurtlar Vadisi Pusu - Dicle

- 2008: Dur Yolcu - Didar

- 2007: Kuzey Rüzgarı - Seher

- 2005-2007: Acı Hayat - Filiz Kervancıoğlu