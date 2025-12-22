Ataşehir'de 'Görkemli Hatıralar Yılbaşı Özel' Serhan Asker ile 22-24 Aralık 2025

Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve gazeteci-haber programcısı Serhan Asker tarafından sunulacak "Görkemli Hatıralar Yılbaşı Özel" programı, 22-24 Aralık 2025 tarihlerinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni yıla sayılı günler kala, Ataşehir'in kültür sahnesi üç gün boyunca müzik ve anılarla dolacak. Etkinlik, izleyicilere geçmişten günümüze uzanan ezgiler eşliğinde yılbaşı coşkusunu yaşatmayı hedefliyor. Program repertuvarında Türk halk müziği'nden Anadolu Rock'a geniş bir yelpaze ve güçlü sahne performansları yer alacak.

Etkinlikte sahne alacak isimler arasında Tolga Sağ, Suavi, Cengiz Özkan, Güler Duman, Hüseyin Turan, Moğollar, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı gibi usta sanatçılar bulunuyor. Üç günlük program, Ataşehirli vatandaşların katılımına açık olarak gerçekleşecek.

22 Aralık Programı (İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi)

14:00 — Hilmi Yarayıcı

15:00 — Seyfi Yerlikaya

16:00 — Faruk Demir

18:00 — Sasa

20:00 — Moğollar

Etkinlik programı boyunca müzik, anı paylaşımları ve özel sahne performanslarıyla yılbaşı heyecanı artırılacak. Katılımcılar, farklı kuşaklardan seslerin buluştuğu bu özel etkinlikte yeni yıla coşkulu bir giriş yapma fırsatı bulacaklar.

